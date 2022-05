Pluja de míssils russos a desenes de ciutats d'Ucraïna en plena nit

Altres notícies que et poden interessar

Desenes de territoris han patit la pluja de míssils en les últimes hores, deixant sense cap mena de marge els civils o les autoritats ucraïneses a mobilitzar refugiats. El cap de l'administració militar regional de Transcarpàcia,també ha notificat que les tropes russes segueixen bombardejant la zona que dirigeix amb míssils d'alt poder explosiu., dues de les ciutats situades a la zona més oest del front, també han patit els atacs durant la nit per part dels míssils russos. Les autoritats de tots dos municipis informen a través de canals segurs queL'ofensiva russa segueix sense aturador. El Ministeri de l'Interior també ha informat en un comunicat que, durant la jornada d'aquest dimecres, els guàrdies fronterers han registrat atacs amb granades i morters a l'àrea dins dels districtes dede la regió dei al districte de, a la regió de Sumy.De fet, al seu darrer informe, la Intel·ligència britànica ha assegurat que els atacs amb míssils continuen a tot el país mentre Rússia intenta obstaculitzar els esforços per mantenir els recursos d'Ucraïna., ha demanat aquest dimecres a la comunitat internacional prendre mesures i aplicar més sancions per fer front al "terrorisme de míssils" de Rússia en plena guerra."Una altra nit a Ucraïna, una altra bateria de míssils russos caient sobre pacífiques ciutats ucraïneses. Volen enderrocar-nos amb el seu terrorisme de míssils. Però l'únic que s'esfondrarà al final és Rússia i la seva capacitat per envair, bombardejar, assassinar, saquejar i violar", ha destacat al seu perfil de Twitter. En aquest sentit, els atacs russos al sistema, segons ha assenyalat l'operador estatal d'Ucraïna, afegint que​​​​​

