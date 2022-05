Les 10 propostes que no et pots perdre del Comic Barcelona

1. Fira d'expositors i fanzins

2. Quaranta anys del saló del Còmic de Barcelona

3. El fons Bruguera

4. Homenatge a Miguel Gallardo

5. Trobades amb autors

6. Debats sobre la situació del còmic en català

7. Presentacions editorials

8. Comic Kids

9. Projeccions

10. Comic Fantasy i Comic Vision

El, antigament conegut com a Saló del Còmic de Barcelona, celebra aquest 2022 la seva. Es tracta d'un "punt d'inflexió" en què finalment, després de dos anys de pausa per la pandèmia, el certamen per excel·lència a l'estat espanyol dedicat al món de larecupera la presencialitat. A partir d'aquest divendres, laacull un programa ple d'activitats dirigides a tots els públics i que espera ser un atractiu suficient per repetir elsAl voltant deformaran part del saló i més d’un centenar d’autors entre noms de proximitat i d’internacionals hi seran presents. Les principals exposicions són la dedicada als 40 anys i la centrada en el desaparegut dibuixant català, mort aquest 2022 Les taules rodones on es parlarà del còmic, la seva autoria i l’evolució en diferents èpoques, aniran de la mà de les tradicionals signatures o les trobades amb aficionats. Entre aquests aficionats,s'ha volgut dedicar enguany a un grup cada cop més oblidat: el dels més petits. I és que si bé el còmic viu ara mateix un dels moments més dolços gràcies als confinaments de la pandèmia, les lectures solen anar més dirigides a les obres d'autoria japonesa i no tant al còmic, que és la temàtica principal del Comic Barcelona. Per això, l'apartatestà pensat expressament per a un públic entre 5 i 12 anys, amb propostes per gaudir amb tota la família com tallers de dibuix, contes, exposicions o trobades amb autors.D'altra banda,(jocs de rol, ciència ficció i fantasia) i(còmic i audiovisual) completaran una programació que es vol expandir. També mirant als autors, que comptaran amb un nou espai, Fórum Comic Barcelona, obert i pensat per a entrevistes més íntimes en què cadascú podrà presentar els seus projectes i establir contactes.Malgrat que no és d'ús obligatori, l'organització recomana el compliment de les mesures de prevenció de la: mascareta a tot arreu, distància de seguretat i neteja de mans.Tot seguit us detallem les 10 propostes que us hem escollit i que no us podeu perdre de la programació del Comic Barcelona.Com en anteriors edicions, la plaça Univers serà l'epicentre del saló. A partir d'aquí, la distribució dels espais se centra especialment en tres plantes: la planta baixa i la primera planta del pavelló 2, i la planta baixa del pavelló 5. En aquest darrer serà on hi haurà els expositors de merchandising, però també les exposicions i les sales annexes on es desenvoluparan les activitats. Pel que fa a la planta baixa del pavelló 2, l'atractiu principal serà la dels fanzins, l'Artist Alley i les diferents parades d'editorials i altres projectes relacionats amb el món del còmic. Fer un tomb per aquest pavelló pot ser una bona primera presa de contacte amb tot el que pot oferir aquesta 40a edició.Si hi ha una edició del saló en què la mirada enrere hi tingui més importància, aquest és sens dubte el d'aquest cap de setmana. No tan sols per l'exposició fotogràfica i de dissenys de les 40 edicions d'aquest certamen, que va iniciar-se l'any 1981 a la Fira de Barcelona, sinó perquè també se'n parlarà amb alguns dels seus protagonistes. Aquest divendres a partir de les 6 de la tarda Emilio Bernárdez, Alfonso López, Felipe Borrallo i Paco Baena, juntament amb Antoni Guiral, intentaran respondre a la pregunta de com van ser els inicis d'aquest esdeveniment.I ja que parlem d'història, una de les cites que pot ser més interessant pot ser la taula rodona sobre el Fons Bruguera, és a dir, tot el còmic que es va publicar entre els anys 1945 i 1986 en aquesta editorial barcelonina. L'acte, diumenge a partir de les tres de la tarda, serà conduït per Antoni Guiral i comptarà amb les intervencions del periodista Xavi Serra i de Sergi Escobar, un dels hereus dels autors de la mítica editorial.A més a més de l'exposició del pavelló 5 dedicada a Miguel Gallardo, autor de Makoki o María y yo, entre d'altres, el Comic BCN ha decidit acollir també la projecció del documental sobre aquesta última obra, diumenge a dos quarts d'onze del matí, però no només: també donarà nom al premi a autor/a revelació.Encara que la pandèmia encara limita la quantitat i l'origen dels autors que poden assistir al certamen, Ficomic ha disposat aquest 40è Comic BCN d'un programa nodrit de dibuixants i guionistes d'algunes de les millors històries publicades a casa nostra. Als internacionals i reconeguts Jacques Tardi, Dominique Grange, John Allisson, Peter Bagge, Nora Krug, o Kat Leyh, també s'hi sumaran altres més propers com Agustina Guerrero, Hernán Migoya, Fermín Solís, Manuel Álvarez, Borja González, Carla Berrocal, Mayte Alvarado, Santiago Sequeiros, Jerome Lereculey, Sara Varon. Aquestes trobades, en forma de Q&A, seran durant tot el cap de setmana en diferents espais del recinte.La major part dels actes seran en castellà, però aquest any se n'han incorporat alguns en català, concretament tres, tots ells diumenge 8 de maig. A partir de la una de la tarda, Montserrat Terrones, Xavi Serra, Humberto González i Oriol Estrada provaran de respondre a la pregunta: "Una nova era per al còmic en català?". A les dues de la tarda, Marc Pérez i Olga Resina faran un repàs sobre el manga publicat en català, i finalment a les quatre de la tarda es projectarà a l'auditori la pel·lícula infantil Ainbo, la guerrera de l'Amazones.Un dels moments més esperats per als aficionats al còmic és el de les presentacions de les editorials, que exposen les novetats presentades al saló però també anuncien, en alguns casos, futures llicències. Serà de manera continuada dissabte 7, entre les 11 del matí i les 8 del vespre, mentre que també n'hi ha diverses de programades diumenge.La canalla serà la protagonista d'aquest saló i ho farà per partida doble. No només podran tenir la seva pròpia desfilada de cosplay diumenge a les 12 del migdia, a la Cosplay Zone estrenada en aquesta edició, sinó que compten amb contacontes, tallers i la projecció d'Ainbo. Així, els més petits podran aprendre a dissenyar les seves històries, els seus personatges, i compartir inquietuds fins i tot amb alguns autors. Tot plegat es podrà gaudir al llarg de tot el cap de setmana, però hi ha una cita que obrirà el meló d'una manera educativa: una xerrada sobre assetjament escolar i la presentació del còmic Subnormal, que tot just és una de les novetats d'aquest saló.El cinema serà una part important del saló. Es podran veure amb l'entrada a l'auditori: La casa encantada en el cabo (divendres a les 16.30h), Ninjababy (dissabte a les 11h), Tokyo Revengers (a les 14h), Gora Automatikoa (diumenge a les 12h), i D'après Arnal, itinéraire d'un crayon rouge (a les 14h). A més, hi haurà una trobada amb actors i actrius de doblatge de la talla de Núria Trifol, David Jenner, Marcel Navarro, Masumi Mutsuda i Clara Schwarze, dissabte a les 16.30h, tot plegat a l'Auditori.I per als qui vulguin anar més enllà, Ficomic ha dissenyat una programació que permet també interrelacionar les vinyetes amb altres suports audiovisuals i del món de l'entreteniment. El cicle Comic Fantasy inclou xerrades per reflexionar sobre els clubs de rol i els móns de Warriors, Dungeons & Dragons i Fanhunter. També hi haurà altres activitats relacionades i sobretot formatives, així com de més generals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor