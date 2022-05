Ayala renuncia a l'acta de regidor de Junts a Valls després de la detenció per abusos sexuals a menors

, regidor de Cultura de l'per part de, ha comunicat aquest dimecres al vespre la sevacom a càrrec municipal "perpel qual ha estat denunciat". La decisió l'ha feta pública el govern local mitjançant un comunicat, en què també reclama "així com a laper aquest cas".Tot plegat ha succeït tan sols tres hores després que Ayala fos posat en llibertat provisional i que, com ala justícia acordés, a l'espera que sigui cridat a declarar per unEl comunicat emès per l'Ajuntament ha estata un succés que s'ha conegut des de primera hora del matí . Ni el seu partit, Junts, ni tampoc els seus socis tant al govern local com a la Diputació -Ayala és també diputat provincial- d'Esquerra Republicana han emès cap mena de posicionament al respecte. De fet, la renúncia a l'acta de regidor a la capital de l'Alt Camp-ja que no es pot ser representant a la Diputació si no s'és edil. Ara, Junts haurà d'escollir un nou diputat avalat pels regidors de la zona que rellevarà Ayala al govern provincial que comparteixen amb ERC.Aquesta setmana passada, un noi que el 2015 tenia 13 anys va denunciar davant dels Mossos d'Esquadra la relació que havia mantingut amb el regidor quan aquest tenia 27 anys. La legislació tipifica com a abús qualsevol relació mantinguda amb un menor de 16 anys. En la seva declaració de manera telemàtica des de la comissaria, el regidor ha assenyalat que la relació sexual i sentimental s'havia produït els anys 2019 i 2020, moment en què ja no hi havia cap violació de la llei. Els dos implicats es van conèixer en un grup d'assaig del Pessebre Vivent del Teatre Principal de Valls. En aquest mateix context, altres persones han manifestat situacions similars en què Ayala hauria abusat del seu paper d'autoritat davant dels menors.

