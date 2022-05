​El millor formatge curat de vaca de l'Estat es fa a Catalunya

L'única formatgeria catalana premiada

El secret? Una bona llet!

No és el primer ni el segon ni tampoc el tercer premi que guanyen. Des que van decidir engegar lal'any 2017, els catalansno han parat de rebre elogis i distincions per totes bandes.El darrerels el va atorgar, fa encara no una setmana, el jurat del, el campionat de formatges més important de l'Estat espanyol que ja fa dotze anys que se celebra en el marc del, la fira europea per excel·lència d'que té lloc aEl millor formatge curat de vaca de l'Estat es fa a Catalunya. D'entre lesde tot l'estat espanyol que van participar en el certamen, la delva aconseguir imposar-se en la categoria deamb la seva darrera creació,Tal com Casas -que és qui porta les regnes del negoci- assenyala, El Ferrer és "unaelaborada amb ladel productor EcoFranch, al Pirineu" que va veure la llum el 7 d'abril. Es tracta d'un formatge "molt especial per a nosaltres, ja que, que ens va deixar fa justament dos anys". Ves a saber: potser és per aquest component més sentimental que l'última entrega dels formatgers bagencs ha acabat esdevenint la. "Allà on siguis, aquest premi va per a tu", escrivia Lourdes Casas a les xarxes socials quan va conèixer el veredicte final del certamen.El dotzè GourmetQuesos va constar d'unaen què un jurat format per seixanta-quatre professionals de tots els sectors del món del formatge, va escollirper cadascuna de lesestablertes. En aquesta primera eliminatòria, doncs, de les més de 800 formatgeries aspirants a algun dels guardons, en van quedar(va haver-hi productors que van presentar-se a més d'una categoria). D'aquestes, només: Cal Music,(Olost) i(Sant Feliu de Pallarols).Els finalistes es van fer públics el passat 12 d'abril. El dia 25, el jurat va anunciar els guanyadors de cada categoria (primer, segon i tercer premi). En aquesta darrera fase, només va quedar la. Ni Formatges Reixagó ni Mas Claperol van aconseguir passar a la fase final. El Ferrer va obtenir l'or en la categoria de Vaca Curat. La plata i el bronze van caure en mans de dos elaboradors asturians: Capsa Food i Quesería Redes.El passat 28 de febrer, el restaurant Bages964 de l'Oller del Mas va acollir una trobada entre productors locals i cuiners del Bages, organitzada peri la plataforma. Hi van prendre part, entre els quals Casas i Just, que van explicar que el seu, produint formatges per a l'autoconsum. Qui va tenir la idea va ser Just. Però ell ja estava posat en un altre projecte, el del vi La Diferenta, així que va convèncer la seva dona perquè deixés la feina que tenia i es posés al capdavant de la formatgeria. Ella va accedir-hi i van transformar elsL'empresa la van crear el 2017. Un any i escaig més tard, ja començaven a guanyar. En destaquen els que van obtenir a lal'any 2019 (Millor Pasta Tova de Cabra, Millor Pasta Tova de Vaca, Millor Tupí i Millor Pasta Cuita). Els últims que han obtingut són el Super Gold i el Gold pel Gran Music de Cabra en els(una de les competicions més prestigioses del món). En aquest mateix certamen van rebre el Bronze pel Tou del Mujal de Vaca. El secret del reeiximent dels seus productes és "", assegurava Just: "Si la matèria primera és bona, ja tens més de la meitat de l'èxit assegurat".

