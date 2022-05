Cas Madeleine McCann: la policia troba proves físiques a la furgoneta del sospitós principal

L'investigadoral capdavant del cas Madeleine McCann, ha confirmat que s'han trobata ladel sospitós principal. Es tracta del vehicle del ciutadà alemany Christian Brueckner, imputat recentment de manera formal per les autoritats alemanyes per la desaparició i el segrest de la menor britànica el 2007."No són proves forenses sinó proves, i gràcies a les nostres proves. Estem segurs que va matar Madeleine", ha afirmat en una entrevista a la televisió portuguesa. La revelació es va produir després que el pressionessin sobre els rumors que darrerament s'han sentit de la recuperació de noves proves.Madelaine McCann només teniadel seu llit en un apartament de vacances d'un complex turístic a. Vestia uni mai se n'havia trobat cap rastre. No seria fins anys més tard quan les autoritats alemanyes assegurarien posseir fonaments que la petita havia estat assassinada i que Christian era el culpable. Tot i això, la falta de proves van impedir processar el sospitós, Sunday Mirror El fiscal del cas, Christian Wolters, en declaracions al rotatiu , ja va assegurar el 2021 que tenia "proves concretes" que incriminaven un home: Christian Brueckner. Es tracta d'un conegut pedòfil i violador alemany, empresonat per la violació d'una dona a la ciutat portuguesa de Praia da Luz, localització concreta on va desaparèixer, precisament, Madeleine.

