El conseller d'Interior nega cap «biaix ideològic» en la tramitació de sancions de la llei mordassa

L'oposició, insatisfeta

Canvis en la tramitació

El conseller de l'Interior,, ha negat aquest dimecres alque hi hagi unen la tramitació d'expedients o sancions de lai ha lamentat que el PSC "s'acarnissi" sobre aquest fet. Elena ha reiterat que cal derogar la llei mordassa, però ha admès que mentre sigui vigent no es pot deixar d'aplicar. Ara bé, ha defensat que el Departament ha incorporat la jurisprudència "més garantista" a l'hora d'aplicar articles sancionadors, tenint en compte l'exercici dels drets fonamentals.El conseller també ha anunciat en seu parlamentària unaperquè el procediment de tramitació de les multes sigui "més neutre i garantista". El titular d'Interior ha exposat que els criteris jurídics de reinterpretació de la llei mordassa que ell mateix va anunciar al febrer han de permetre fer prevaldre els drets fonamentals i ha recordat que aquests criteris recullen i apliquen jurisprudència, ente altres, deli delEn aquest aspecte, Elena ha assegurat que "sempre que es tracti d'una protesta ciutadana pacífica", i en funció de les circumstàncies concretes, cal fer "unai favorable envers els drets fonamentals".En referència als socialistes, ha afirmat que "" i ha lamentat la "deriva obsessiva" d'alguns grups. De fet, el titular d'Interior ha repassat algunes xifres vinculades a la tramitació d'expedients en relació amb la llei mordassa des de la seva entrada en vigor el 2015 i fins a finals del 2021. Durant aquest període, ha dit, s'han aixecat un total de 610.526 actes policials i s'han gestionat un total de 368.367 expedients. Elena ha atribuït els volums d'activitat del 2021 -més de 200.000 actes- a l'impacte de la pandèmia.El conseller d'Interior també ha puntualitzat que l'aixecament d'unano equival sempre a l'obertura d'un expedient, ja sigui perquè l'acta no conté fets sancionables, perquè es tramita basant-se en altres lleis o es deriva a una altra administració, o bé perquè acaba tramitant-se per la via penal, entre altres supòsits. En aquest context, ha aclarit que els criteris jurídics de prevalença de drets fonamentals s'apliquen en el moment de la tramitació de l'expedient.La intervenció del conseller no ha satisfet a la majoria de grups a l'oposició. Des del grup parlamentari del, el diputatha assegurat que mentre la llei està vigent "s'ha de complir". "Si no, està fent una mala feina i desautoritzant el cos de Mossos d'Esquadra", ha reblat al conseller.Al seu torn,i elhan coincidit a destacar que, a parer seu, l'executiu ha "entregat" el model de seguretat als cupaires i han denunciat que no s'actuï davant de casos com els talls de la Meridiana. Vox ha afirmat que hi ha actes no tramitades per no sancionar mobilitzacions independentistes i ho ha qualificat de "prevaricació omissiva". També s'hi ha sumat el PP: "Actuen com a advocats defensors de la causa separatista", ha exclamat la diputada Lorena Roldán.Per la seva banda,, de la, ha dit que el govern està incomplint el compromís assolit quan parlava de "protocols de no aplicació de la llei mordassa quan es vulnerin drets". El diputat Xavier Pellicer ha recordat, per exemple, casos recents en què activistes pel dret a l'habitatge han estat sancionats. "No veiem cap canvi en l'aplicació dels criteris de la llei mordassa", ha lamentat. A més, ha afegit que "no hi ha un control dels atestats" i ha parlat de "cuina política". Els 'comuns' han compartit amb Elena la "frustració" perquè la derogació de la llei mordassa no sigui una realitat i també han parlat de desnonaments.Elena ha anunciat alguns canvis en el procés de tramitació d'expedients. En concret, ha explicat que a curt termini part del personal de tramitació de la Direcció General de Policia passarà a dependre funcionalment de la Direcció General d'Administració de Seguretat (DGAS) i dels serveis territorials d'Interior. D'aquesta manera, ha justificat, quedarà més separat el procés d'aixecament d'actes de la tramitació dels expedients. També s'assignaran més recursos a la gestió administrativa de la seguretat ciutadana, amb la incorporació de sis persones de reforç. A la tardor, a més, s'implantarà un nou aplicatiu de gestió informàtica de les sancions administratives.A mitjà termini, es passarà a la tramitació digital de tots els processos que actualment encara es fan en paper, com l'aixecament de les actes. D'altra banda, també es millorarà la formació legal dels cossos policials.

