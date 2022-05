Òmnium i el Barça fomentaran la creació de continguts audiovisuals en català

han signat undeper fomentar la. L'acte de la signatura l'han protagonitzat aquest dimecres el president i la vicepresidenta d'Òmnium,, i el president i la vicepresidenta del Barça,L'acord s'adreça a lai a l'espai comunicatiu català, especialment als c. Ambdues entitats s'han conjurat per "impulsar, difondre i fomentar la llengua, la cultura catalanes, la cohesió social i els drets civils i polítics a Catalunya", segons un comunicat difós per Òmnium.Òmnium i el Barça "comparteixen i constaten" que. El conveni té una durada de quatre anys i les dues parts es comprometen a donar suport a "totes aquelles accions democràtiques en favor dels drets i les llibertats de Catalunya" i a posar el Barça "al costat de la decisió que prengui el poble català en el lliure exercici de decidir el seu futur".El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha considerat que, i ha subratllat que és "" que ambdues entitats "col·laborin" per promocionar llengua i cultura catalanes i per a "la defensa dels drets civils i polítics". "", ha insistit el president d’Òmnium, i per això "és clau que les dues entitats amb més socis de Catalunya treballin colze a colze per a la seva promoció, amb iniciatives i accions conjuntes".Les dues entitats desenvoluparan també projectes conjunts peri entre la població més joves, així com de cohesió social a través de la llengua i l'esport, en col·laboració amb la Fundació Barça. També es comprometen a donar suport a les iniciatives de la societat civil i de les institucions a favor de l'esport català, de les seleccions catalanes i del seu reconeixement internacional.

