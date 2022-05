Detingut un fisioterapeuta per una presumpta agressió sexual a una nena de dos anys amb paràlisi cerebral

La Policia ha detingut a un home deper presumptamenta unaa la localitat valenciana de Torrent, ho han confirmat fonts de la. El detingut és el fisioterapeuta de la petita. En el moment en què s'estava produint l'agressió, va ser sorprès pels pares de la petita, que van veure trencar la porta de l'habitació en la qual estava amb la petita per a auxiliar-la., un centre municipal de l'Ajuntament cap a les 18:00 hores d'aquest dimarts. Allà van arribar agents de la Policia Local de Torrent, que van tractar primer la situació. Ara, és un equip de les Unitats d'Atenció de la Família i la Dona () de la Policia Nacional qui s'ha fet càrrec de les investigacions.Quan la mare va sentir el plor de la petita, va intentar entrar sense èxit, perquè la porta estava tancada amb clau. Malgrat tot, va poder veure, a través d'un petit espai, a l'home amb els pantalons baixats i a la seva filla parcialment sense roba, d'acord amb la informació publicada per Levante-EMV, que explica quepel consistori.Tal com explica la mare,i dins d'una habitació amb el fisioterapeuta, que ha estat detingut com a presumpte autor d'agressió sexual. Un cop alliberada, la petita va ser atesa en un. Segons fonts del, les diligències judicials per aquest assumpte, que han estat declarades secretes, les portarà inicialment el jutjat de guàrdia de València.

