Rull: «Ara vull reivindicar la humanitat que hi ha a les presons»

8TV ha presentat aquest dimecres a la tarda a l'antiga presó de La Model laCel·la 61 que, conduïda per, pres polític durant més de tres anys, s’emetrà a partir del pròxim dimarts. La iniciativa forma part de l’aposta de la cadena per la "programació pròpia" i els "continguts innovadors". L’acte ha comptat amb la presència dels exconsellersEl, ha explicat que el programa vol "defugir de qualsevol groguisme". "La intenció és humanitzar les presons", ha emfatitzat. En aquest sentit, Brosa ha afegit que la intenció és donar a conèixer les presons com un espai de "reinserció social".La direcció de la cadena ha explicat que la iniciativa del programa va ser idea de l'exconseller. "Hem lluitat per la independència del nostre país i ara vull reivindicar la humanitat que hi ha a les presons", ha expressat. El propi Rull ha explicat que el nom del programa prové de la seva antiga cel·la a la presó de Lledoners. La nova sèrie es planteja com unque va conèixer Rull a la presó. Tanmateix, s'inclouran les perspectives de dos funcionaris de presons a Lledoners.El programa comptarà també amb la participació dels exconsellers, que també van estar empresonats"Volíem comptar amb Carme Forcadell per mostrar com són les presons de dones", ha afegit Rull.

