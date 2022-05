Entrevistes de feina fetes per robots: com funcionen i com superar-les

Així funciona



Com superar una entrevista amb un robot

El professor Josep Curto en destaca les següents coses a tenir en compte:



Entorn: és bona idea disposar d'una bona càmera i de la il·luminació correcta. També cal parar esment a l'enquadrament adequat, de manera que ens situem correctament davant de la càmera.



Preparació: com explica el professor de la UOC, algunes entrevistes inclouen una demo per preparar-les. Es recomana fer-la servir i perdre el temps que calgui en aquest punt abans de fer l'entrevista.



Contingut i forma: és recomanable controlar la dicció i el contingut de les respostes. A més, l'ús de paraules negatives incideix en el procés de l'entrevista.



Control d'emocions: tot i que és normal que quan ens enfrontem a aquests processos tinguem certa tensió, l'ideal és poder controlar les emocions per no associar percepcions negatives al sistema.



. Segons Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, l'ús de la intel·ligència artificial (IA) s'està generalitzant en tots els àmbits que es poden digitalitzar dins d'una empresa, com ara la selecció de personal.Fa anys que grans empreses comvan començar a fer servir aquesta eina, però la prova que ha deixat de ser una tendència per convertir-se en una realitat és que les empreses especialitzades en les entrevistes de feina impulsades per IA, com ara HireVue, van informar d'un augment de serveis durant la pandèmia.Però com funciona aquesta eina basada en aprenentatge automàtic en una entrevista de feina per vídeo? Els experts afirmen que. Per començar, l'algoritme analitza les preguntes i identifica aspectes clau de les respostes. És a dir, transforma l'àudio en text, l'analitza, el classifica, n'extreu continguts i hi assigna una valoració.A més, escaneja els gestos facials per identificar emocions i reaccions, i algunes preguntes es vinculen a avaluar la personalitat del candidat. Finalment, com que s'han de mesurar altres competències, el procés de selecció es pot combinar amb altres mecanismes, que poden incloure tests o exercicis, la qual cosa permet avaluar aquestes competències (per exemple, pensament crític, analític o computacional) i associar-les als resultats de l'entrevista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor