L'exèrcit rus mata 21 persones en un dia en el segon atac més mortífer de la guerra

Altres notícies que et poden interessar

L'ofensiva de Rússia contra Ucraïna suma un. Després del de l'estació de trens de Kramatorsk , que va deixar 50 morts, aquest dijous al vespre les tropes de Putin han matata la parada d'un autobus a, una regió de Donetsk, a l'est del país. El grup esperava per tornar a casa després de treballar quan va rebre l'impacte dels míssils russos. L'atac també ha deixat 27 ferits, 20 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, segons explica l'empresa propietària de la fàbrica on treballaven,. Ha informat dels fets el governador militar de Donetsk,Metinvest també és la propietària de la fàbrica d'acer de Mariúpol en què aquesta setmanamentre els civils que encara eren a la zona esperaven a ser evacuats.Els atacs a Donetsk formen part d'una sèrie d'que el Kremlin ha llençat en, almenys, sis regions del país aquest dimarts. Un d'aquests ha estat el de, on uns bombardejos a tres subestacions elèctriques han deixat sense electricitat moltes zones de la ciutat. El president d'Ucraïna,, ha dit que aquesta estratègia és "indiscriminada" i "no persegueix cap objectiu en concret". També ha considerat que es tracta d'un intent de demostració de poder, "perquè no són capaços de fer-se amb Ucraïna".Elha explicat que han destruït sis subestacions elèctriques a l'est i centre d'Ucraïna. Les instal·lacions proveïen el pas de vies ferres que transportaven armes i munició occidentals per combatre la invasió.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor