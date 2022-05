El cap de la Brimo admet al jutjat que les llançadores de foam no són armes de precisió

Eldels Mossos d'Esquadra,, ha admès aquest dimecres al jutjat queHo ha dit en el marc de la causa que investiga la pèrdua d'un ull d'una manifestant en les mobilitzacions a favor del raper lleidatà Pablo Hasel a Barcelona.El comandament policial ha afirmat que no es pot considerar el foam com una arma de precisió, ja quePastoraixí lamantinguda pelsquan fa uns anys es van canviar les pilotes de goma pel foam.A més, el cap dels antiavalots, que ha declarat com a testimoni, ha sostingut que, del qual ell és el responsable,sobre la distància dels trets i la zona del cos on disparar-los, cosa que desmenteixen l'acusació particular i la popular, representada per Irídia.Malgrat això,assegura que el fabricant diu que a menys de 30 metres els trets poden ser molt lesius, i que els Mossos disparen a uns 20 metres de distància, com va ser el cas de la noia de Gràcia. Així mateix, les acusacions creuen que la, un més potent que arriba a més distància i un menys lesiu.Aquest dimecres estaven citats a declarar com a testimonis el cap de la Brimo, responsable del protocol d'ús del foam, i el cap d'armes del cos, especialista en la matèria. Aquest últim no ha declarat perquè està de baixa per Covid, i previsiblement ho farà el pròxim 1 de juny. Aquell dia està citat a declarar com a investigat el sergent que comandava la Brimo sobre el terreny el dia dels fets. Inicialment, el jutge instructor només va acceptar que declarés com a testimoni, però un recurs de les acusacions, amb el suport de fiscalia, va fer que l'Audiència de Barcelona ordenés al magistrat que l'interrogués com a investigat.També ha declarat com a testimoni el fotoperiodista que va fotografiar els dos escopeters investigats mentre un dels dos disparava el foam que va impactar a l'ull de la víctima. Ha explicat que just instants després de fer la foto va girar-se cap a la víctima i la va veure dempeus i amb la mà a l'ull. També s'ha fet el bolcat de les imatges que va prendre aquell dia, ja fa més d'un any.

