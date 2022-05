Sorteig | NacióDigital et convida a la pel·lícula de maig del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Clara Roquet

Guió: Clara Roquet

Direcció de fotografia: Gris Jordana

Estrena: novembre de 2021

Durada: 90 minuts

Gènere: drama

Versió: original en castellà

Intèrprets: Maria Morera , Nora Navas , Carol Hurtado , Clara Nicolle Garcia

On veure Libertad en el marc del Cicle Gaudí?



Alella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 31 de maig, 19.00)

Arenys de Munt: El Centre (dissabte 21 de maig, 18.00)

Avinyó: El Catalunya (diumenge 29 de maig, 18.00)

Badalona: Teatre Margarida Xirgu (dimecres 18 de maig, 20.00)

Balsareny: Sala El Sindicat (diumenge 22 de maig, 18.00)

Barcelona-Poblenou: Teatre Casino l'Aliança del Poblenou (dijous 26 de maig, 19.00)

Berga: Teatre Patronat Casal Parroquial (dijous 19 de maig, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 6 de maig, 20.00)

Calaf: Casino de Calaf (divendres 27 de maig, 21.00)

Calella: Auditori Can Saleta (dijous 26 de maig, 21.00)

Capellades: La Lliga (divendres 20 de maig, 19.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 19 de maig, 20.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (diumenge 22 de maig, 18.00)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (diumenge 15 de maig, 19.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 27 de maig, 20.00)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 13 de maig, 19.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 17 de maig, 19.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 19 de maig, 20.00)

La Palma de Cervelló: Teatre de l'Aliança Palmarenca (divendres 20 de maig, 22.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 29 de maig, 19.00)

Martorell: Auditori Joan Cererols (divendres 27 de maig, 19.00)

Matadepera: Sala Frederic Mompou de l'Escola de Música (divendres 27 de maig, 19.00)

Mataró: Foment Mataroní (dijous 26 de maig, 20.15)

Molins de Rei: Teatre la Peni (dissabte 21 de maig, 19.00)

Montornès: Espai Cultural Montbarri (diumenge 29 de maig, 18.00)

Navarcles: Teatre Auditori Agustí Soler i Mas (divendres 27 de maig, 21.30)

Òrrius: Sala Teatre (diumenge 29 de maig, 18.00)

Palau Solità i Plegamans: Teatre de la Vila (dissabte 21 de maigl, 19.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 6 de maig, 20.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dijous 26 de maig, 20.30)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (dijous 12 de maig, 19.30)

Sant Andreu de Llavaneres: Sala Teatre del Casal (diumenge 15 de maig, 18.00)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 31 de maig, 19.30)

Sant Fruitós de Bages: Teatre Casal Cultural (diumenge 29 de maig, 18.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 19 de maig, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Sala (dissabte 28 de maig, 22.30)

Sant Vicenç de Castellet: Teatre el Coro (diumenge 15 de maig, 19.30)

Santa Eulàlia de Ronçana: Sala Muriel Casals-Centre Cívic i Cultural La Fàbrica (diumenge 15 de maig, 19.00)

Santa Maria d'Oló: Espai Hemalosa (diumenge 15 de maig, 18.00)

Sentmenat: Teatre del Coro (dissabte 28 de maig, 20:00)

Sitges: Cinema Prado (dimecres 11 de maig, 20.30)

Taradell: Can Costa Centre Cultural (diumenge 15 de maig, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 19 de maig, 20.00)

Terrassa-barri Egara: sala polivalent de l'Escola la Nova Electra (divendres 17 de juny, 21.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 19 de maig, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 15 de maig, 19.00)

Vilafranca del Penedès: Espai Cultural Forum Berger (diumenge 22 de maig, 18.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 27 de maig, 19.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 19 de maig, 19.30)

Vilassar de Dalt: La Massa Teatre (dijous 12 de maig, 21.00)



Anglès: sala polivalent de l'U d'Octubre (divendres 27 de maig, 20.00)

Banyoles: Auditori de l'Ateneu de Banyoles (diumenge 22 de maig, 19.00)

Begur: Casino Cultural (divendres 20 de maig, 18.00)

Blanes: Teatre de Blanes (dijous 19 de maig, 20.00)

Cadaqués: Art i Joia (divendres 20 de maig, 19.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 22 de maig, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (diumenge 8 de maig, 19.00)

La Cellera de Ter: Teatre Centre Cultural Parroquial (divendres 20 de maig, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 29 de maig, 18.00)

Maçanet de la Selva: Teatre la Societat (diumenge 29 de maig, 18.00)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 26 de maig, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya - Amics del Cinema de la Vall de Ribes (dissabte 14 de maig, 19.00)

Roses: Teatre Municipal de Roses (dijous 19 de maig, 20.15)

Sant Feliu de Guíxols: Monestir de Sant Feliu de Guixols (divendres 20 de maig, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 14 de maig, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (diumenge 29 de maig, 19.00)

Arbeca: L'Abadia (diumenge 22 de maig, 19.00)

Balaguer: sala d'actes de la Paeria (divendres 27 de maig, 20.30)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 27 de maig, 21.00)

Bellver de Cerdanya: sala del teatre del Centre Cívic Escoles Velles (diumenge 15 de maig, 18.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (diumenge 29 de maig, 18.00)

La Fuliola: sala d'actes de l'Ajuntament (diumenge 29 de maig, 18.00)

La Guingueta d'Àneu: Sala lo Ventador (dissabte 28 de maig, 19.00)

La Granadella: Centre Cívic 1 d'octubre (diumenge 22 de maig, 18.00)

La Pobla de Segur: Molí de l'Oli (divendres 27 de maig, 21.30)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 27 de maig, 20.30)

Puigverd de Lleida: sala de la Llar Social (diumenge 29 de maig, 19.30)

Sant Llorenç de Morunys: Teatre Municipal (diumenge 29 de maigl, 18.00)

Sort: Cinema-Teatre Els Til·lers (diumenge 15 de maig, 18.30)

Vall de Boí: sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall de Boí a Barruera (dimecres 25 de maig, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 28 de maig, 19.00)

Ascó: Casal Municipal (divendres 27 de maig, 22.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 21 de maig, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (diumenge 15 de maig, 18.00)

Gandesa: Cinema Coliseum (diumenge 8 de maig, 18.00)

L'Espluga de Francolí: sala Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí (diumenge 15 de maig, 18.30)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 19 de maig, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (diumenge 29 de maig, 19.00)

La Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 19 de maig, 20.00)

La Selva del Camp: Castell del Paborda (dissabte 21 de maig, 19.00)

Llorenç del Penedès: la Cumprativa (dissabte 7 de maig, 18.00)

Passanant i Beltall: Biblioteca Municipal de Belltall (dissabte 21 de maig, 17.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 20 de maig, 19.30)

Tarragona: Auditori de la Diputació (dijous 26 de maig, 19.00)

Tortosa: sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 26 de maig, 19.00)

Vilallonga del Camp: sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 21 de maig, 21.30)

Vila-rodona: Casal de Vila-rodona (diumenge 15 de maig, 18.45)



Bases del sorteig

Nova proposta del, el circuit estable de. Aquest maig és el torn de Libertad , el primer llargmetratge de la directora osonencacertifiquen que Roquet és un dels grans noms del cinema català de l'actualitat i del futur.Libertad, que es va estrenar el novembre passat, ara es torna a projectar en sales i equipaments de més d'un centenar de viles i ciutats del país, a preu reduït - podeu consultar dia i hora i horaris aquí -., en col·laboració amb l'per a qualsevol de les projeccions –-.La Família Vidal passa a la seva casa de la Costa Brava les últimes vacances d’estiu amb l’àvia Ángela, que pateix Alzheimer.La Nora, de 14 anys, sent que no troba el seu lloc entre els jocs de nens que li semblen infantils i les converses dels adults que encara són massa per a ella. Aquesta situació canviarà per complet amb l’arribada de Llibertat, de 15 anys i filla de Rosana, la cuidadora de l'Ángela.La Llibertat portarà a la Nora a viure un estiu totalment diferent, Les dues noies ràpidament forgen una amistat d’allò més intensa. Juntes surten de la bombolla de protecció de la casa familiar i descobreixen un món nou en el qual la Nora se sent més lliure que mai.Libertad va ser una de les pel·lícules del 2011. Va acumularalsi un total de: millor pel·lícula en llengua no catalana, millor guió, millor protagonista femenina i millor fotografia. Als, per la seva banda, leses van convertir en: millor direcció novell i millor secundària. L'estrena mundial va ser a la 60a Setmana Internacional de la Crítica de Canes i també es va projectar com a pel·lícula inaugural de la 66a Setmana Internacional de Cinema de Valladolid.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de Libertad en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar al sorteig es tancarà el dilluns 9 de maig a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

