L'Acadèmia del Cinema Català crea un departament contra els abusos

ha presentat aquest dimecres el departament contra els abusos en el sector audiovisual i les arts escèniques, amb un servei d'atenció jurídica i psicològica a les víctimes, un protocol de bones praxis professionals i un observatori de les violències masclistes en el context laboral i formatiu. Aquesta pota de l'Acadèmia que presideixs'estrena després de la detecció de 150 casos d'assetjament o d’abusos comesos en institucions públiques i privades, només un 10% dels quals s'han denunciat. És el primer servei d’aquest tipus dins del sector a l’Estat,i neix amb suport econòmic de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i la col·laboració del Govern.El nou departament de l'Acadèmia per vetllar contra els abusos i l'assetjament al sector compta amb el suport de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.per la posada en marxa del nou departament a l'Acadèmia, dotat per ara ambEl pressupost servirà, entre altres, per costejar els serveis de l'advocada Carla Vall i la psicòloga Aina Troncoso com a especialistes del servei d'atenció jurídica i psicològica a les víctimes, i un altre tècnic encarregat de treballar en el protocol de bones praxis professionals.El més imminent és el servei especialitzat d’atenció jurídica i psicològica a les víctimes d’abús o assetjament, pioner a l’Estat i entre les acadèmies europees. El departament s'estrena després de la detecció d’aproximadamentcomunicats a advocades, psicòlogues i periodistes al llarg dels dos últims anys, sobretot a partir dels casos mediàtics de l'Institut del Teatre i l’Aula del Teatre de Lleida, entre altres.Només el 10% d'aquests casos s'han denunciat a la justícia, la qual cosa reforça la necessitat del servei que es posa en marxa, remarcava aquest matí la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell.la falta d’assessorament especialitzat en què es troben i, en moltes ocasions, la solitud i la no identificació de la situació d’abús patida, han motivat la creació del nou departament".Els altres dos nivells de treball seran la(amb un protocol de bones praxis professionals) i(amb un observatori de les violències masclistes en el context laboral i formatiu de l’audiovisual i les arts escèniques).L’assistència s’ofereix aen qualsevol dels seus departaments o oficis, i que hagi estat víctima d’assetjament o abús, incloent-hi assetjament sexual, abús de poder i humiliació per raó de gènere, orientació sexual, raça, religió o edat. S’acceptaran també denúncies, tant de víctimes com de testimonis, i casos en els quals els delictes hagin prescrit, atès que les víctimes d’abusos poden continuar requerint l’acompanyament en la reparació.En la prestació d’aquests serveis es garanteix la plena confidencialitat i l'actuació independent respecte de l’Acadèmia, queAixí ho ha subratllat Colell aquest matí durant la presentació del nou departament des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.En l’àmbit de la prevenció ja es treballa en un protocol específic del sector audiovisual, on també participarà l’Associació d'Actors i Directors Profesionals de Catalunya (AADPC) i l’Assemblea feminista, que serà públic i que abastarà tant l’àmbit formatiu com el laboral.L’elaboració del protocol es farà de la mà de les Conselleries d’Igualtat i Feminismes i de Cultura de la Generalitat de Catalunya, organismes amb les competències per implementar-lo, i que col·laboraran amb l'Acadèmia perquè el seu protocol estigui alineat amb el "protocol marc" sobre la mateixa matèria que des de Feminismes s'està elaborant.L'Acadèmia es dona unsi designarà un tècnic que "rastrejarà" marcs normatius similars arreu del món per després adaptar-los a la legalitat catalana i espanyola. El text abordarà qüestions com el dret a la intimitat i els límits en les escenes sexuals, l'acreditació d'absència d'antecedents d'abusos o assetjament, entre altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor