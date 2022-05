Detingut un perillós violador de menors a València que va abusar de nenes durant 10 anys

Agents de la(Austràlia) han detingut dos perillosos agressors sexuals de menors que havien compartit vídeos a la, gravar-lo i pujar-lo a Internet.El segon, i el més perillós,, que fotografiava i enregistrava els abusos per distribuir-lo en fòrums i missatgeria electrònica.Les indagacions dels investigadors van aconseguir identificar un possible sospitós, un individu resident a València que. Amb tot això els agents van dur a terme el registre del seu habitatge on van trobar abundants evidències que es tractava de la persona investigada.

