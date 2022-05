Furiani 92: 30 d'anys d'una tragèdia corsa

Afeccionats del Bastia omplen una de les graderies de l'estadi de Furiani el 5 de maig de 1992 Foto: MOVE.Corsica

Víctimes de la tragèdia ateses sobre el terreny de joc Foto: @Franceatpresso2

L'estadi de Furiani realitza una coreografia per recordar les víctimes de la tragèdia Foto: @pellegr77077291

Roda de premsa del clandestí FLNC-Canal Històric Foto: @picsofcorsica

ja que aquest mateix dia de l'any 1992, ara fa tot just tres dècades, l'ensorrament d'una tribuna provisional va provocar una autèntica catàstrofe abans de l'inici de la semifinal de la Copa de França que havia d'enfrontar l'Sporting Club de Bastia amb l'Olympique de Marsella.no només per la celebració del trentè aniversari de la tragèdia sinó perquè, per primera vegada, estarà vigent la prohibició de disputar cap partit de futbol en aquesta data que va ser adoptada per l'Assemblea Nacional el febrer de 2020 i va ser ratificada posteriorment pel Senat l'octubre de 2021 i que fa que, teòricament, a l'Estat francès no es pugui jugar mai més un partit de futbol coincidint amb aquest dia fatídic.precisament a l'estadi de l'Olympique de Marsella, un dels protagonistes del drama de Furiani, ja que correspon a la Conference League i la legislació francesa només té competència per prohibir els partits organitzats en el marc de les competicions gal·les.pel nacionalisme cors i pels afeccionats del Bastia a la qual es va afegir una figura tan distant d'aquestes posicions com la de Marine Le Pen, candidata de l'antic Front Nacional a les eleccions presidencials franceses que, en plena companya de 2017, no va dubtar a reclamar-la durant una visita a Còrsega on va desenvolupar una operació de seducció dels votants de l'illa.sembla que va funcionar, ja que el 2017 Le Pen va fregar l'empat davant de Macron, amb un 48,52% dels sufragis, i aquest 2022 el va superar àmpliament, amb un resultat del 58,08% de vots favorables.que un personatge com Marine Le Pen presentés aquesta mesura, finalment aprovada, com una de les seves propostes estrella destinades a la població corsa evidencia la importància que té el record de les víctimes de la darrera gran tragèdia del futbol europeu.el club far del nacionalisme cors que jugava aleshores a la segona divisió, es disposava a enfrontar-se al totpoderós Olympique de Marsella, un dels millors equips continentals de l'època, que havia estat subcampió d'Europa el 1991 i que acabaria, finalment, aixecant l'orelluda dos anys després., ja que es tractava de la semifinal de la Copa de França, una competició disputada a partit únic i per la qual els corsos tenien una especial predilecció, ja que n'havien estat finalistes el 1972 i campions el 1981, en dues finals en què milers de corsos van envair París i van protagonitzar un autèntic acte de reivindicació nacionalista.de l'estadi en el partit de quarts de final que havia enfrontat els corsos amb el Nancy, els directius del Bastia van decidir, una setmana abans de la semifinal, enderrocar una de les tribunes de l'estadi Armand-Cesari, més conegut amb el nom de Furiani, per la vila corsa on se situa, i construir-hi una gran estructura metàl·lica provisional amb una graderia que pogués albergar deu mil espectadors per duplicar així la capacitat habitual del recinte.i fruit, únicament, d'una conversa telefònica entre el president del Bastia, Jean-François Filippi, i l'empresa constructora, Sud-Tribunes, la tribuna provisional va cedir pocs minuts abans de l'inici del partit i va deixar un balanç tràgic de 19 morts i 2.357 ferits. De res van servir els avisos que, durant l'escalfament, amb l'estadi ple i amb un gran clima de tensió entre els seguidors corsos i els marsellesos, es van realitzar per megafonia sol·licitant als espectadors situats a la tribuna provisional que no la colpegessin amb els peus per augmentar l'ambient intimidatori cap al rival. Tampoc va servir de res que, davant del temor que la tribuna pogués enfonsar-se, un grup d'empleats de l'empresa constructora es dediqués a estrènyer els cargols de l'estructura metàl·lica.la tribuna va enfonsar-se, en part perquè la seva secció posterior havia estat construïda amb tubs metàl·lics de qualitat inferior i sense diagonals de reforç, provocant una autèntica tragèdia que va commocionar Còrsega. Els 19 morts, entre els quals hi havia diversos menors, van colpir durament la societat d'una illa on gairebé l'1% de la població va resultar ferida en la catàstrofe i on prop d'un 4% era assegut a la tribuna que va esfondrar-se.entre el nacionalisme cors i l'Estat francès. Poc abans del partit, l'independentisme havia assolit un gran resultat en les eleccions regionals i la coalició Corsica Nazione, liderada per A Cuncolta Naziunalista, l'organització política vinculada al Front d'Alliberament Nacional de Còrsega, l'FLNC-Canal Històric, havia fregat el 18% dels sufragis; mentre que l'escissió d'A Cuncolta, el Moviment per l'Autodeterminació (MPA), havia sumat gairebé el 8% dels vots, situant per primer cop l'independentisme cors per sobre del 25% dels suports electorals.adoptés una dimensió que transcendia l'estrictament esportiva, en bona part per la vinculació de l'Sporting Club de Bastia de l'època amb el partit independentista A Cuncolta Naziunalista.De fet, abans de la tragèdia, a l'estadi de Furiani s'hi van poder sentir diversos crits en suport de l'FLNC, l'organització corsa que en aquells temps encara practicava la lluita armada per alliberar l'illa de la dominació francesa i que, curiosament, havia nascut un dia 5 de maig, però en aquest cas de 1976.ja que un esdeveniment que havia de ser una festa i un èxit "polític" va convertir-se en una gran tragèdia. Si bé inicialment la federació francesa va intentar buscar una nova data per la semifinal, la magnitud del drama va acabar evitant-ho i l'edició de 1992 de la Copa de França va quedar deserta al palmarès.va ser designat com a representant francès a la Recopa sense ser considerat, però, guanyador d'un torneig que va quedar tacat de sang per la tragèdia de Furiani.entre les diferents faccions del moviment independentista que lliuraven una guerra soterrada amb múltiples atemptats destinats a debilitar la posició rival, la tragèdia va enrarir encara més el clima de tensió.la comissió de seguretat que va reunir-se per avaluar la tribuna provisional per tal que acceptés una construcció que havia de permetre omplir les caixes del Bastia, i de protegir el president del club, proper a les seves posicions, de la ira dels familiars de les víctimes de la catàstrofe.el desembre de 1994, tot just dos dies abans de l'inici del procés contra els responsables del drama de Furiani, el president del Bastia, Jean-François Filippi, va ser assassinat per una fracció armada propera a l'MPA.no va portar la llum necessària sobre el cas i el seu veredicte, amb unes penes molt lleus, va ser considerat com un "insult" pels familiars. Des d'aleshores, la seva lluita va anar destinada a preservar la memòria de les víctimes i a reclamar que no es jugués cap partit el 5 de maig en record de la tragèdia.si bé prèviament el Ministeri de Joventut i Esports francès ja havia establert, el 2015, la prohibició de jugar partits durant els dies 5 de maig que coincidissin en dissabte. Una circumstància que fa que, en principi, mai més es pugui jugar a França un partit de futbol el dia 5 de maig. Una data que evoca la darrera gran catàstrofe del futbol europeu. Una tragèdia corsa.

