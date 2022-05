Presó permanent revisable per a l'home que va assassinar la seva exparella el 2019 a Vic

per al veí deque va assassinar la seva exparella la matinada del 20 d'octubre de 2019 . L'Audiència de Barcelona l'ha condemnat aperamb agreujant de parentiu i discriminació per raó de gènere; i set anys de presó per un delicteEl jurat popular va considerar-lo culpable per unanimitat d'aquests dos delictes i només faltava que la magistrada decidís la pena a imposar a l'acusat, que s'ha correspost amb la petició de la Fiscalia. La magistrada també li ha imposatper als familiars de la víctima.Tal com recollia el ministeri fiscal, la parella, que tenia un fill de curta edat, s'havia separat pel "" d'ell, que, negant-se a acceptar-ho, va idear un pla per posar fi a la vida de la jove de 25 anys. La nit del 19 d'octubre del 2019, va convèncer la germana de la víctima i el seu marit de sortir de festa tots quatre junts.Durant aquella nit, víctima i agressor van ballar i van beure una gran quantitat d'alcohol. L'acusat va acompanyar la noia a casa seva, al, i un cop allà va agredir-la sexualment. Segons Fiscalia, mentre ella dormia, va fer servir el seu dit per desbloquejar el mòbil amb l'empremta dactilar i va llegir converses que li van donar a entendre que tenia una nova parella. Després d'això,amb les seves mans fins a la mort.Elsvan trobar el cadàver de la jove el dia següent ambi van detenir el seu excompany com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat i un altre d'abús sexual. Des de l'assassinat, l'home està a presó . Durant el judici va negar ser l'autor dels fets.

