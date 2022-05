Impostos, adeu al plàstic i aigua gratis als bars: així t'afectarà la nova llei de residus

Nous impostos i prohibicions al plàstic

Ús de recipients reutilitzables als establiments d'alimentació

Obligatorietat d'oferir aigua de l'aixeta gratis

Possibilitar la compra a granel

Càstig al littering

ja ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats. L'han tirat endavant els vots a favor del PSOE, Ciutadans, el PNB, Bildu i el Partit Aragonès. ERC i Junts han votat en contra perquè amb la seva tramitació, s'elimina un impost propi del plàstic impulsat per la Generalitat, decisió amb què no estan d'acord.Un dels principals objectius de llei és. El 13% eli el 15% el. Una de les mesures "estrella" que contempla la legislació es va fer pública a mitjans d'abril. És l'obligatorietat dels establiments de restauració d'oferir aigua de l'aixeta als seus clients. A continuació, t'expliquem d'altres iniciatives i com t'afecten en el teu dia a dia.A partir de l'i d'aquells fets de plàstic no reciclat. La Llei de Residus entèn el concepte d'envàs en sentit ampli. Per això, es gravaran tant els productes buits com els de contingut. El tipus impositiu serà deno reciclat, per la qual cosa afectarà a moltes empreses i a molts envasos diferents. Els venedors hauran de mostrar al, entre el que costava abans un producte i el que costarà a partir de gener.Des d'aleshores, també estaràde: bastonets de cotó, coverts (forquilles, ganivets, culleres, escuradents), plats, palletes, agitadors de begudes, recipients per a aliments fets i begudes de poliestirè "expandit", gots per a begudes de poliestirè "expandit", taps i productes fets de plàstic oxodegradable.Aquesta mena d. Al contrari. Espanya i Itàlia són capdavanters en la seva implementació. Fora de la Unió, el Regne Unit està en una posició similar, però dins de la Comunitat els únics que es plantegen mesures similars són els Països Baixos, Alemanya i França.A partir del gener de l'any vinent, tots els establiments d'alimentació que venguin productes frescos i begudes, així com aliments cuinats, estaran obligats a acceptar l'(bosses, fiambreres o ampolles, entre altres). En cas de no ser així, els recipients podran ser rebutjats pel comerciant. Perquè es pugui complir amb aquesta obligatorietat, el punt de venda haurà d'informar el consumidor final sobre les condicions de neteja i idoneïtat dels recipients.Amb l'objectiu que l'aigua potable sigui més accesible, des d'aquest mateix, els bars i restaurants de l'Estat estan. El 2018 algunes comunitats autònomes van engegar una campanya per reclamar-ho i ara ja és una realitat.També a partir de gener, elsamb establiments, hauran de dedicar, com a mínim, unper la compra de productes a granel.S'ha amplificat i detallat més àmpliament el significat de littering i les seves conseqüències. El terme littering fa referència a l'acció dei compet únicament en els ciutadans. A partir d'ara, es persseguirà encara més l'abandonament de residus, el vessament o la gestió incontrolada de substàncies perilloses que posin en perill la salut de les persones, ocasionin un deteriorament greu pel medi ambient o es produeixin en espais protegits. Dins d'aquest supòsit,quan no es compti amb autorització.La legislació de Residus i Sols Contaminants per una Economia Circular, de, també contempla que hi hagia les entitats per vigilar que tots aquests punts, entre d'altres, es compleixin. De no fer-ho, s'imposaran sancions més quantioses i, en el cas que això passi, les afectades tindranmentre no hagin pagat les multes o executat les mesures de reparació i indemnització de danys ambientals i perjudicis causats.Quedarà en mans de lesla gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels impostos sobre els dipòsits de residus en abocadors i del plàstic.

