La Fiscalia arxiva la denúncia de Ciutadans contra Educació per incomplir amb el 25% de castellà

El fiscal superior de Catalunya,, ha arxivat la denúncia de Ciutadans contra el conseller d'Educació, Josep González Cambray, i altres alts càrrecs del seu departament per suposadament no complir la sentència que obliga a impartir una les aules.Bañeres sosté que la sentència encara està en fase d'execució i que no hi ha. No obstant, recorda que qualsevol ciutadà afectat pot demanar-ne el compliment a la direcció del centre educatiu dels seus fills. Cs acusava Cambray de prevaricació i de tenir un "" per desobeir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.El fiscal diu que la denúncia de Cs té "" i que no concreta quines actuacions del conseller o altres alts càrrecs suposarien un delicte de prevaricació. "Els denunciants mostren el seu desacord amb les línies directrius que han traçat la política lingüística en l'àmbit educatiu en els últims anys", diu l'escrit, que afegeix que "una cosa és que es discrepi i l'altra que se sostingui que aquest apartament de la legalitat constitueix un pla criminal".De fet, la Fiscalia recorda que hi ha diverses sentències sobre la qüestió, i per tant la justícia ja ha parlat del tema i les autoritats educativesalumnes concrets. A més, afegeix que el dret penal és l'última opció de la justícia davant del "desbordament groller de la legalitat, situació que no s'adverteix en els fets referits".El ministeri públic diu que la sentència del desembre del 2020 del TSJC està en procés d'execució, i per això "sobre si, a data d'avui, i sense que consti deducció de testimoni per part de l'autoritat judicial, ha existit incompliment o desatenció al mandat del tribunal per part de l'actual conseller o altres autoritats del departament afectat".Per últim, la Fiscalia recorda que aquesta última sentència. Per això, assegura que "qualsevol ciutadà amb interès legítim, o associació que actuï en el seu nom, pot sol·licitar la seva execució immediata a l'administració sense necessitat d'acudir a un nou procés judicial en el que s'estenguin els efectes de la resolució al seu cas particular".Al ministeri públic no li consta que el departament hagi enviat, però considera que correspon a cada centre i al seu director dissenyar el pla lingüístic que faci complir la sentència. Per això, la Fiscalia adverteix que "els termes de la sentència del TSJC són suficientment clars i explícits; el seu mandat és perfectament comprensible pels seus destinataris, que queden obligats al seu compliment".

