Vídeo en directe | El «Catalangate» arriba al ple del Parlament Europeu

Elha entrat de ple al. El plenari d'aquesta tarda debat sobre l'espionatge amba ciutadans -inclosos eurodiputats- per part del estats membre de la Unió Europea. El debat es fa a instàncies del grup, que inclou ERC i l'eurodiputattambé víctimes de l'espionatge massiu contra l'independentisme. Alhora, el Parlament Europeu també té activada unasobre Pegasus per abordar els problemes que aquest software, desenvolupat per l'empresa israeliana, té sobre els drets de les persones. Entre les víctimes de Pegasus que també són eurodiputats hi haDesprés querevelés l'espionatge massiu a uns seixantena de persones, bona part d'elles independentistes catalans, el Parlament Europeu va posar a disposició dels eurodiputats un servei per revisar si el seu telèfon també havia estat infectat amb Pegasus. La presidenta de la cambra,, no s'ha pronunciat encara sobre el cas, però sí que ho han fet altres veus importants. El president de la comissió d'investigació sobre Pegasus, el popular, va dir que l'Eurocambra ha de donar suport a les víctimes i la, a través dels seus portaveus, va dir que és "inacceptable" l'espionatge "il·legal" a ciutadans, polítics i periodistes i va reclamar investigacions.Unes investigacions que, almenys al Congrés, seran molt limitades. El, alineant-se amb, ha bloquejat la creació d'unasobre el Catalangate i només ha permès que es reactivi -tres anys després- la, que controla les actuacions delsi els fons reservats. La primera sessió serà aquest dijous i tot el que s'hi tracta és secret i no es pot fer públic. El govern espanyol insisteix que, en aquest espai, s'esclariran tots els dubtes, però l'independentisme ho veu insuficient. Paral·lelament, elsí que crearà una comissió d'investigació amb el suport d'ERC, Junts, CUP i comuns, i amb el vot contrari del PSC, per mirar d'esclarir els fets i exigir responsabilitats.Alhora, els afectats també ha activat la. Ja s'han presentat diverses querelles al jutjat 32 de, que té una investigació oberta per l'espionatge ai a, i se'n presentaran més a diverses jurisdiccions europees com, on també s'han produït espionatges amb Pegasus. Per ara, les víctimes posen al punt de mira l'empresa NSO i els seus responsables , com a propietaris de Pegasus, però també demanen que s'investigui el CNI, lai la, i que s'abordin els vincles entre Pegasus i l'estat espanyol. Qui també ha obert una investigació és l'Audiència Nacional arran de la denúncia per l'espionatge al president del govern espanyol,, i la ministra de Defensa,, màxima responsable política del CNI. El cas el porta el jutjat d'instrucció 4, ambal capdavant, que ja ha demanat a la Fiscalia que informi de quines diligències vol practicar per arribar al fons de la qüestió. Hi ha la possibilitat que els jutges decideixin agrupar tota la qüestió de Pegasus a l'Audiència Nacional, però les defenses dels independentistes espiats tenen arguments per pensar que això no passarà.

