El PSC votarà en contra de la comissió d'investigació del «Catalangate» al Parlament

Elvotarà en contra de la proposta d'per crear una comissió d'investigació del Catalangate al Parlament . La portaveu socialista,, entén que aquesta "" més adequada per intentar aclarir l'espionatge. En aquest sentit, Romero assegura que una comissió al Parlament no garanteix que tothom que pot comparèixer ho acabi fent i tampoc que es donin les explicacions necessàries. La dirigent socialista ha recordat que elja ha posat en marxa altres mecanismes que, segons els socialistes, són més vàlids, per bé que el PSOE -amb Vox, PP i Ciutadans- ha tombat la proposta d'una comissió d'investigació al Congrés "Després de tres anys estant aturada, s'ha posat en marxa la, comença una investigació del Defensor del Poble i una investigació interna al", ha insistit Romero en declaracions a la premsa a Mataró.Tot i defensar que la comissió d'investigació al Parlament no seria un camí "", Romero ha mantingut que el compromís del socialistes "a favor de la" no ha variat. En aquest sentit, espera que la investigació sobre el cas d'espionatge arribi "" per poder prendre mesures un cop quedi clar què ha passat.Durant la seva explicació en una vista a Mataró, la portaveu socialista també ha dirigit una ERC i Junts, a qui ha retret que no tinguin el mateix "" a l'hora de considerar laen la creació de comissions d'investigació. "Per què ara sí i, altres vegades, no?", s'ha preguntat Romero.Els socialistes no han notat la pressió dels, que aquest dimarts havien assenyalat la incongruència que el PSOE voti a favor de crear una comissió d'investigació alper l'espionatge ai, en canvi, la bloquegi a l'Estat, i també a Catalunya.

