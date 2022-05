Mor als 16 anys Kailia Posey, protagonista d'un dels mems més virals d'internet

L'actriu, famosa per la seva participació quan només era una nena en el programa de televisió dels Estats UnitsArran del seu pas pel programa de televisió, quan tenia tres anys, la jove es va fer famosa i viral pel seu peculiar somriure en un moment del programa.Ha estat la seva pròpia mare, Marcy Posey Gatterman, qui ha compartit la trista notícia a través de les xarxes socials, al costat d'una foto de la Kailia. "No tinc paraules.Si us plau, dona'ns privacitat mentre plorem la pèrdua de Kailia. La meva nena per sempre".La família ha confirmat que la causa de la mort ha estat el suïcidi., ha assenyalat un familiar a TMZ.

