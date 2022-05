Aragonès culpa Sánchez de «dinamitar» la via del diàleg per no actuar davant l'espionatge

Robles defensa que la Constitució ho permet "tot"

El cas d'massiu a dirigents ha sacsejat les relacions polítiques entre ERC i la Moncloa . Pedro Sánchez no té garantida l'estabilitat parlamentària i els republicans -alineats ambi la- continuen demanant gestos determinats delper atendre el Catalangate. Mentre l'escàndol es trasllada també als jutjats - la Generalitat es personarà com a acusació popular en totes les causes judicials que hi estiguin relacionades-,continua reclamant a Sánchez que es mogui. En la conferència inaugural de la 37a edició de les jornades del, el president català ha acusat el president espanyol d'estar "" la via del "" per no actuar davant l'espionatge. Aragonès ha exigit a la Moncloa que resolgui les "" esteses i que depuri" r" si vol mantenir el rumb de la legislatura. No ha concretat, però, si continua demanant la dimissió de la ministra de Defensa,, com va verbalitzar la setmana passada.S'havia detallat que la intervenció d'Aragonès davant l'se centraria en una reflexió sobre el "moment d'Europa". I el president de la Generalitat s'ha cenyit al guió: ha fet referència als efectes de lai s'ha submergit en els reptes econòmics derivats del conflicte bèl·lic. Però el cas d'espionatge i les seves derivades polítiques flotaven en l'ambient. I Aragonès no ho ha defugit, encara més després que el president del Cercle d'Economia,, li hagués demanat "" i "", a més d'"". En la fase inicial de la seva intervenció, el president de la Generalitat ha lamentat que el govern espanyol hagi actuat amb celeritat davant la ingerència en els telèfons mòbils de Sánchez i Robles mentre sigui contemplatiu i tebi en el monitoratge dels líders independentistes.", ha recalcat. "Les mesures són diametralment oposades", ha insistit.D'acord amb aquesta constatació, Aragonès ha manifestat que el seu "" amb el diàleg amb el govern de l'Estat per resoldre el conflicte polític" per la Moncloa. "Ho dic amb un punt de", ha afegit el dirigent republicà, que ha admès el seu "" per l'estancament de la relació bilateral amb l'executiu central. Les paraules d'Aragonès han estat l'enèsima crida a Sánchez per salvar la via de la negociació. "", ha apuntat Aragonès, que reclama un "" per no fer embarrancar la majoria de la investidura i el recorregut del mandat. "", ha subratllat, després de verbalitzar la sensació "" que no es mantinguin les condicions que es divisaven fa un any.En la part de la conferència centrada en el contingut econòmic, el president de la Generalitat ha assegurat que lafarà que sigui "" afrontar uni, també, del. Els preus disparats per la guerra a Ucraïna, ha advertit, afecten especialment les rendes més baixes, motiu pel qual ha fet una crida a la "" entre empreses, sindicats i institucions per segellar un. El president també ha apuntat que el govern espanyol encara no ha donat resposta a la petició d'incrementar l'per facilitar ajuts a empreses i treballadors.En matèria energètica, Aragonès ha mantingut la data delcom l'any de referència pel tancament de les, després que hagi estat requerit sobre una, a tomb de la crisi que deriva da la guerra d'Ucraïna.", ha puntualitzat.Aragonès també ha escoltat les demandes del Cercle d'Economia. Faus, que ha estat factual en la descripció dels problemes de finançament de Catalunya per la centralització dels poders l'Estat, ha recordat al president de la Generalitat que la "". Per això, ha insistit en la construcció d'una Catalunya "" que "lideri" i "innovi". "No estem parlant d'un país en decadència, però som un país que creix més en quantitat que en qualitat", ha apuntat el president del Cercle d'Economia, que ha recalcat la necessitat de l'ai ha donat suport a la candidatura dels. A primera fila l'escoltava l'alcaldessa de Barcelona,, contrària als dos projectes.Abans que Aragonès assumís protagonisme en les jornades del Cercle d'Economia, a Madrid els focus han apuntat cap a. En la compareixença a la comissió de Defensa del, la ministra no ha justificat l'espionatge a l'independentisme -com va fer dimecres passat a l'hemicicle- però ha indicat que-després ha puntualitzat que "d'acord amb la llei"- quan es fan "barricades" o s'ocupa l'aeroport, com va passar després de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés. Robles tampoc s'ha estalviat una referència implícita a: ha apuntat que dirigents independentistes van tenir el "" d'afrontar la compareixença davant la justícia espanyola pels fets del 2017 mentre que "d'altres no l'han tinguda". Puigdemont va refugiar-se a Bèlgica en un moment en què el fiscal general de l'Estat encara no havia presentat cap querella.Davant les crítiques de l'independentisme, Robles ha proclamat el seu "" peli ha determinat que només lapot dictaminar "" pel Catalangate. "Només importa la veritat judicial després d'un procés amb garanties. Portar a la plaça pública algú que no es pot defensar, m'horroritza i m'espanta", ha remarcat. Les explicacions polítiques es produiran a lad'aquest dijous, moment en què compareixerà la directora del CNI,, un nom ara molt qüestionat i del qual no hi ha garantida la continuïtat. La seva intervenció serà a portada tancada i els diputats no en podran revelar el contingut.

