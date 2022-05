Puigneró es descarta per assumir responsabilitats a Junts i demana un acord de tots els sectors

🔴 @jordiPuignero no ha signat el manifest a favor d'una candidatura unitària Borràs-Turull al capdavant de Junts: "Com a vicepresident, he de mantenir un rol institucional" https://t.co/oyI49XQCQD pic.twitter.com/vxAjfhL8bk — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) May 4, 2022

, vicepresident del Govern i principal dirigent dea l'executiu, ha descartat aquest dimecres a Catalunya Ràdio assumir pes dins la nova direcció del partit a partir del congrés d'aquest mes de juny. Ha assenyalat que està "centrat" en la tasca governamental i també ha justificat per aquest motiu no haver signat el manifest de consellers i dirigents del partit en què defensen l'arribada dea la presidència i dea la secretaria general. "Hem de treballar perquè sigui un congrés que ens reforci. Cal que aquelles persones que vulguin aspirar a responsabilitats", ha ressaltat Puigneró."Per tot això i conscients de la vàlua i el compromís de la presidenta Laura Borràs i del conseller Jordi Turull en el camí per l'assoliment de la independència de Catalunya, els emplacem des de la complicitat i l'estima personal a fer un nou pas per assumir les màximes responsabilitats al capdavant de Junts per Catalunya. Ningú amb més força i lideratge que". En aquests termes s'expressa el manifest , fet públic tan sols unes hores després queexpressés en una carta a la militància que deixarà la presidència del partit en el congrés del 4 de juny Argelers. Un anunci queper un acord entre la presidenta del Parlament i l'exconseller de la Presidència de cara al conclave, ja convocat de manera oficial a la Catalunya Nord.Entre els signants hi ha-Jaume Giró, Victòria Alsina, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró i Violant Cervera-, el president del grup parlamentari, Albert Batet, i diverses veus amb pes properes a Turull i també al secretari general, Jordi Sànchez, que deixarà el càrrec en el conclave del mes vinent. Entre les absències destacades hi ha la del vicepresident Puigneró i de la consellera, a banda de dirigents de l'entorn de Puigdemont com. Tampoc ha fet costat al text cap veu de l'entorn de Borràs, com ara Francesc de Dalmases o Aurora Madaula. Sí que ho ha fet Joan Canadell, diputat i número 3 a les últimes eleccions.Dels cinc consellers que fan costat al manifest n'hi ha tres -Giró, Alsina i Argimon- que són independents proposats per Junts. El primer és un fitxatge directe de Sànchez, que el va triar per liderar el departament d'. Alsina també va rebre l'aval del secretari general per ocupar, mentre que Argimon va ser convençut per Borràs, en plena campanya del 14-F, per assumir. Ciuró, consellera de, i Cervera, de, formen part de l'entorn de Turull, que les va promoure per formar part del Govern. Geis és considerada propera a Puigdemont, com Puigneró, que en el seu dia no va fer el pas per competir amb Borràs per ser candidat a la Generalitat.El text compta amb el suport d'expresos polítics com-que fa mesos que manifesta el seu aval a Turull en cas de voler optar a la secretaria general- i Joaquim Forn, que en el seu moment van observar amb cert recel l'arribada de Sànchez al lideratge orgànic del partit apadrinat per Puigdemont., presidenta del consell nacional i alcaldessa de Vic, i, alcaldessa de Girona, fan costat al text, que inclou una nodrida representació d'afins a Turull com ara, exconsellera de la Presidència, i, exalcalde de Molins de Rei i que formava part del seu sector quan encara militaven tots dos al PDECat.

