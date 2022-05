El futbolista Santi Mina, condemnat a 4 anys de presó per abusos sexuals

per un delicte d'abusos sexuals. El davanter del Celta, però, queda absolt del delicte d'agressió sexual. El tribunal també eximeix de qualsevol responsabilitat el seu company futbolista i amic,, que actualment milita a l', quan va abusar d'una dona a Mojácar.L'acusació particular demanava pel delicte d'agressió sexual fins a nou anys de presó; el fiscal en demanava vuit.durant 12 anys, a més d'una multa per indemnització de 50.000 euros.Goldar queda absolt de qualsevol responsabilitat, segons el tribunal. L'excompany de Mina a les categories inferiors del Celta només va ser imputat per l'acusació particular, ja que la Fiscalia va decidir no actuar contra ell ni investigar-lo pels delictes d'agressió sexual que si van voler imputar a Mina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor