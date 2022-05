Ayuso insinua que el PP també ha estat espiat amb Pegasus

La presidenta de la Comunitat de Madrid,, ha insinuat aquest dimecres que ella i la seva formació podrien haver estat objecte d'espionatge a través de Pegasus.o de Cs, de persones que podem ser la seva alternativa apareguem als mitjans de comunicació amb tota mena de detalls"."Fixeu-vos ara en el CNI quina imatge estem donant, amb una cimera com la de l'OTAN en tan poques setmanes.aquest país és de tot menys de fiar", ha dit Ayuso. A la presidenta madrilenya li resulta "curiós" que una persona "que guarda com a secret d'Estat els viatges a Falcón per a amics i familiars" hagi estat "espiat" així com que la societat s'assabenti "un any més tard".La presidenta madrilenya ha abordat diverses qüestions en una entrevista a EsRadio, al programa matinal deAyuso retreu l'escàndol d'espionatge al govern espanyol. Al seu entendre la imatge que l'Estat està donant a l'exterior "és desastrosa" i "el mal que s'està fent entre altres institucions al CNI és irreparable".

