Mor una dona a Guissona en caure a una piscina buida

Una veïna deha mort aquest dimarts després de caure per accident a la piscina buida de la casa d’unsSegons explica Segre, la dona, dei coneguda a la localitat per la seva activitat social, caminava pelquan ha relliscat i s’ha precipitat a la piscina, on ha impactat amb el cap i ha quedatFins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (), diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i dotacions dels, però no han pogut fer res per salvar la vida de la malauradament guissonenca.

