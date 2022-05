Músics d'arreu de Catalunya s'uneixen en una cançó contra els Jocs Olímpics d'Hivern

Músics d'arreu de Catalunya han sumat esforços en la cançó, que vol esdeveniral Pirineu, segons han indicat els impulsors de la iniciativa.El tema i el clip que l'acompanyen ha sortit a la llum aquest dimarts, i el projecte ha estat liderat per la cantautora aranesa, al costat d'Àlex Pérez, encarregat de la producció.Hi ha participacom Liv Hallum, Núria Llobet, Mònica Roca o Ivan Caro, però també d'arreu del país com Clara Peya, Montse Castellà, Natxo Tarrés, Joina, Cesk Freixas, Mabel Flores, Titot, del grup Brams, Pirat's Sound Sistema, Gemma Polo de Roba Estesa o Xavi Sarrià, entre altres.Amb el llançament del clip i la cançó, la plataformasubratlla que el món artístic dona suport a la manifestació del 15 de maig a Puigcerdà que, sota el lema "Per un Pirineu viu, aturem els Jocs d'hivern", pretén seri treballi per una "alternativa real" per a les comarques del Pirineu.

