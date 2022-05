Puigneró revela més infeccions per Pegasus al Govern en l'anterior legislatura

El vicepresidetha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio que en l'anterior legislatura es van detectar tres infeccions per Pegasus. Es tracta dels telèfons mòbils de-exconsellera de la Presidència i nom ja conegut perquè forma part de la investigació de CitizenLab-, de-exconseller de Territori i ara president del Port de Barcelona- i d', cap de gabinet de Puigneró a Polítiques Digitals i ara director de l'oficina del vicepresident. Aquestes infeccions es van fer "en algun moment anterior al 2020".Es va detectar perquè, quan es va fer públic l'espionatge al telèfon de, en aquell moment president del Parlament, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va demanar voluntaris al Govern per tal de detectar si hi havia hagut infeccions. Tres departaments -Polítiques Digitals, Presidència i Territori-i, d'aquests, tres van ser assenyalats com a infectats: els de Budó, Calvet i Monforte. Puigneró ha carregat contra el govern espanyol per la manca d'explicacions i ha insistit que l'Estat té "alguna cosa a amagar", en relació al(CNI). "No dimitirà ningú, per un cas com aquest?", s'ha preguntat.El vicepresident ha posat de manifest que el Catalangate suposa un nou cop a la. "Demanem que, si això continua així, hauríem de passar aviat a la segona part de l'acord de legislatura amb ERC, que és asseure'ns tot l'independentisme per afrontar el repte que vam engegar el 2017 i que hem d'assolir algun dia. Aquestaha de ser de l'independentisme per la segona fase de la legislatura", ha apuntat Puigneró. "És evident que, més aviat que tard, haurem de passar a aquesta fase", ha insistit el vicepresident., president d'ERC, va defensar ahir la vigència del diàleg, però va admetre que la mesa de negociació no estava sent efectiva

