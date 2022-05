L’exconsellertorna a la presó. Ho fa per conversar amb alguns companys que durant 3 anys, 4 mesos i 1 dia van ser molt més que això, van ser part de la seva família, segons explica ell mateix.El sorprenent és com ho fa. Rull parlarà amb els seus antics companys de garjola en el marc d’un programa de televisió,, que s’emetrà a partir del proper dimarts, 10 de maig, a 8TV, i que presentarà l’exconseller. La cita, a les 21.45 hores.La cadena ja ha fet públic. Rull es presenta així: “Em dic Josep Rull. He estat privat de llibertat durant 3 anys, 4 mesos i 1 dia. Ara torno a la presó”.

