Inna Afinogenova, periodista de RT, deixa la cadena russa en estar en contra de la guerra

La periodista, molt coneguda a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol pels seus vídeos sobre el procés, ha decidit deixar la cadena russa RT (Russia Today) per mostrar-se completament. Després de no pronunciar-se sobre la invasió d'Ucraïna durant setmanes, la reportera ha fet servir el seu compte de Telegram (amb 150.000 seguidors) i el seu canal de YouTube p"Bàsicament no estic d'acord amb aquesta guerra. Fins aquí no és gens difícil de comprendre: qui pot estar d'acord amb una guerra? Uns quants, jo no estic entre ells. Doncs això", ha explicat en el vídeo.-encara que sigui de manera específica per la guerra- i ha volgut deixar clar "que la que reben els russos no és gaire diferent de la que reben els europeus". "Jo no faré propaganda sobre la guerra", ha volgut deixar clar."No estaré d'acord amb una guerra que afecta la població civil del meu país, però tampoc amb una que afecti la de països tan llunyans i desconeguts com l'Iraq, l'Afganistan, Líbia, el Iemen, el Sudan o Palestina. Isobre la mateixa Ucraïna -que és el que ha estat fent durant anys- o Rússia", ha conclòs.Afinogenova dirigia i presentava el programa, des de Moscou, en un espai d'informació política i social d'actualitat, fortament lligat a RT. Coneguda per les seves píndoles i informacions en format de vídeo,, reportatges i indagacions que relacionaven el Kremlin amb l'independentisme català.

