Detenen un jove que intimidava les víctimes amb una falsa arma de foc per robar-los

Elsdimarts 19 d'abril unque presumptamentper després-los les. El cos policial atribueix a l'individu la responsabilitat de sLa investigació va començar a mitjans dedesprés ded'aquest tipus als carrers de Cornellà de Llobregat. La nit de l'11 al 12 de febrer, tres joves van intimidar les víctimes amb una presumpta arma de foc a una zona propera al Parc de Can Mercader. En un dels casos una de les víctimes va ser colpejada.Els investigadors van esbrinar quea Gavà i Sant Boi de Llobregat. Les tres unitats d'investigació van començar a treballar conjuntament per identificar els presumptes autors dels fets. Uns dies després els agents van tenir coneixement d'un sisè robatori violent, amb el, a l'Hospitalet de Llobregat.Els agents van determinar que elseren elsi els van poderamb l'ajuda de les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de les zones on s'havien comès els robatoris.Finalment, el 18 d'abril, van detenir un dels presumptes autors dels sis robatoris amb violència i intimidació. L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor en va decretar la llibertat amb càrrecs.

