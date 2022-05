Un exagent del KGB assegura que Putin pateix Parkinson i demència

Altres notícies que et poden interessar

Les especulacions i rumors al voltant deaugmenten cada dia que passa. Els serveis d'intel·ligència estrangers i els mitjans de comunicació veuen en els comportaments del president rus alguns indicis d'un estat de salut dèbil. De fet,-el servei d'intel·ligència rus- hade 62 anys i actualment resident al Regne Unit,que aquesta paranoia està tornantelrus en una entrevista a The Sun. Tot i això, dins de Rússia es nega rotundament que Putin pugui patir alguna malaltia.L'exagent assegura que la salut del president és un, perquè des dels serveis de seguretat russos no s'informa de l'estat de Putin ni al seu cercle més íntim. "", diuent. I és que el president rus"literalment acom a", afirma Karpichkov.L'excap del Departament de Relacions públiques de l'Institut Estatal de Relacions Internacionals de Moscou, Valery Solovey, va dir que "comde tiroides o Parkinson. I, de fet, una altra informació de The Sun ha anunciat que Putin, segons fonts internes del Kremlin.​​​​​

