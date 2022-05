El doble motiu de McDonald's per canviar les seves hamburgueses

Tot i ser la cadena deper excel·lència,té actualment competidors ben consolidats. Burger King, KFC, Popeye's i altres marques també són al mercat de les cadenes d'hamburgueses i menjar ràpid. L'aparició d'aquests competidors ha portat els responsables de McDonald's aper mantenir-se líders., anuncien a la seva pàgina web. La innovació, que vol mantenir els tocs tradicionals i distintius de la companyia, s'ha fet per un doble motiu. Així, han fetde les hamburgueses, utilitzant carn 100% de vaca sense conservants ni colorants.En primer lloc, un dels objectius era aconseguiri arribar a una major intensitat a l'hora de degustar-les. Laés mési elésD'aquesta manera poden retenir la calor més estona al plat.D'altra banda, aquest canvi també vol. Lai elno s'afegiran un cop cuita la carn, com es feia fins ara, sinó que. Amb aquest gest volen assolir un toc caramel·litzat i un formatge més fos que permeti augmentar potencialment el sabor.Si bé és cert que McDonald's ha apostat per fer canvis i actualitzar les seves receptes tradicionals, la cadenani tampoc alterar els gustos dels seus consumidors fidels. Així, un grup de cuiners i enginyers han treballat perquè

