El jurat de «Masterchef» esclata amb el nou «León come gamba»: «És una burla»

Absolutament sempre es poden empitjorar les coses. I si no, que li preguntin al, un concursant deque ha sorprès tothom amb una nova versió del mític plat "León come gamba" de fa uns anys... fins i tot pitjor que l'anterior. Les instruccions del programa indicaven que havia de millorar algun menú preparat al llarg de les seves edicions.". Aquest és el nom de l'obra perpetrada pel Luismi. "La idea inicial era fer un tribut als lleons del Congrés, que són herois del dos de maig. En volia muntar dos, però per les presses no he pogut". El concursant ja començava malament. "O sigui que això és un lleó?", li va preguntar, incrèdula davant dues boles que no tenien ni ulls, ni boca.El xef aprenent va posar-se a muntar la cara del lleó a davant del jurat, que se'l mirava conscient de l'esbroncada que s'acostava. "", va intentar-ho arreglar. Hauria estat millor no fer-ho, perquè les seves paraules van encendre encara més els membres del jurat."Mira, l'Alberto -el creador original del plat- no pretenia fer una ximpleria, i li vam fotre un paquet. A tu, que t'ho estàs prenent, sense haver pretès en cap moment millorar el plat, sinó fer una ximpleria pitjor, sense haver cuinat ni un pebrot, perquè està cru...", va esclatar. La solució va ser immediata: davantal negre i prova d'eliminació "perquè recordis què has vingut a fer aquí".I faltava per arribar el calvot de: "Tens menys coneixement que una llebre de dos mesos". "Havies de millorar el poc que hi havia, i fas aquesta idiotesa. No és teva la culpa, el fracàs és nostre, que no vaig saber-ho veure el dia del càsting.".

