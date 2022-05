Aquest és el perquè de les imatges de Barcelona al revés a «Crims»

Si encara hi havia dubtes, l'estrena de la tercera temporada a TV3 els ha esvaït.és un dels programes que mésté a la televisió catalana i el programa d'aquest dilluns ha. L'espai va ser líder de la nit amb uni acumulant fins a 546.000 espectadors.Durant l'emissió del programa les xarxes socials bullien, sobretot Twitter, amb l'etiquetaEls espectadors es van preguntar massivament per què durant el capítol. La periodista de successos i directora de continguts a True Crime Factory, la productora de Crims,, ho ha explicat a El món a RAC1 aquest dimarts.Segons ha detallat, els plans girats de la capital catalana van ser una, unper posar l'espectador aldel Kevin, un nen d'11 anys que van segrestar a Gavà el 2011 i protagonista del programa. "La intenció era", ha explicat Punsí.I és que la directora de continguts ha defensat que l'equip vetlla constantment perquè la narració estigui ben feta, però també "". Alguns exemples que ha donat són els plans tancats o la repetició d'imatges amb rellotges de sorra "per fer la sensació que els policies on tenien més temps".Punsí també ha fet referència al fet que. Ni ladelni ell hi vani, per tant, hi va haver més intervenció de les fonts policials. Lade Crims, segons ha detallat, ési no donar protagonisme al criminal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor