Segresten la filla del president de Catalunya en la nova pel·lícula de Nicholas Cage

... gràcies a una pel·lícula esperpèntica i esbojarrada. El nou projecte de l'actor, que encara no ha arribat a les sales de cinema del país, centrarà part de la seva trama en el segrest del "president of Catalonia". En un desplegament d'inconnexions dignes de qualsevol guionista dels Estats Units, Cage desplegarà tot el seu repertori humorístic, irònic i d'acció aEn una trama i un guió digne d'una muntanya russa. Nicolas Cage (que s'interpreta a si mateix, en un paper irònic i fent metacinema) està desesperat per aconseguir un paper per a una pel·lícula de Quentin Tarantino, a més d'estar carregat de deutes. Això l'obliga a deixar-se veure a la festa d'aniversari d'un multimilionari mexicà (Pedro Pascal) que és fanàtic del treball de l'actor en les pel·lícules anteriors, amb la intenció de mostrar-li un guió en què ha estat treballant.Mentre es reuneix amb ell, la CIA l'nforma que el multimilionari és en realitat un narcotraficant i té segrestada laTot això passa, però,A partir d'aquí, tot comença a embolicar-se. Com es pot veure en el tràiler, la situació és complicada i esbojarrada. El film ha rebut certes crítiques, la majoria sense confirmar, perquè, suposadament, la versió doblada en castellà no inclou Catalunya i se l'ha substituït per Mèxic.

