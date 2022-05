Boye es querella per una vintena d'atacs amb Pegasus

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, porta la defensa de tots els membres de Junts afectats pel Catalangate i també dels exiliats, però alhora és víctima, també, d'aquest cas d'espionatge. Per això, a banda de preparar les querelles que interposarà a diverses jurisdiccions per als seus clients, també ha treballat en la seva, dirigida contra les empreses israelianes NSO i Q Cyber Technologies, la companyia luxemburguesa Osy Technologies, els seus responsables, Niv Karme, Shalev Hulio i Omri Lavie, i totes aquelles persones involucrades en la intervenció de les seves comunicacions.La querella, de 109 pàgines i a la qual ha tingut accés, denuncia un mínim de 19 atacs a través del software Pegasus. Boye l'ha interposada al jutjat d'instrucció de Madrid. Les altres accions que presentarà seguiran el mateix esquema, però en canviaran lògicament alguns aspectes per adaptar-los a cada afectat. En el cas concret de l'advocat de Puigdemont, va ser víctima d'una vintena d'atacs amb Pegasus entre els mesos de gener i maig de 2020 a través de missatges SMS que contenien piulades de Twitter d'ONG com Human Right Watch, mitjans com The Guardian o revistes com Columbia Journalism Review o Politico.

