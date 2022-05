Polèmica amb el videoclip d'«Ay mamá»: acusacions de censura i sexisme

Hace meses se pusieron en contacto conmigo y con compañeras activistas feministas para formar parte del videoclip de Ay Mamá.

Querían grabar escenas en las que enseñáramos nuestros pechos para luchar contra la censura tanto con la letra de la canción como con el videoclip. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Salimos del rodaje encantadas con la increíble sensación de que por fin estaban cambiando las cosas, y grandes proyectos audiovisuales empezaban a crear de una manera más inclusiva y consciente, sin miedo a la censura y sin miedo a las mujeres reales. Pero todo se desmoronó. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

4 días antes del estreno, nos avisan de que finalmente los pechos no saldrán en el videoclip.

¿Por qué? Al director no le encajan.

¿Qué irónico no? Un hombre decide que los pechos y su diversidad no encajan en una canción que dice "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas". — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Es difícil llegar a un rodaje y ver que todos los que van a grabar son hombres (qué ilusas pensando que detrás del videoclip para esta canción iba a estar una mujer dirigiéndolo, ¿verdad?). No sienta bien que te desnudes por un mensaje y al final no encajes, te echen del mensaje. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Al final es lo de siempre, un hombre ha decidido por nosotras cómo se hacen las cosas y, sorpresa, los pechos reales no le han cuadrado, no forman parte de su reivindicación. En resumen, quería un video bonito pero que no pique demasiado, no vaya a ser que moleste de verdad. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Es va quedar a les portes d'Eurovisió, però la cançóde(Paula Ribó) ja s'ha convertit en un hime. Aquest cap de setmana, mesos després de donar a conèixer el tema, Rigoberta Bandini va presentar el videoclip: una gravació que ha dividit el públic i ha aixecat polseguera.El debat ha començat després que, activista feminista, revelés que el videoclip ha acabat sent diferent de com estava previst. Segons ha explicat a Twitter, ella i sis companyes més van participar en la gravació i van mostrar els seus pits per fer fort el missatge "Tant ella com les altres noies estaven il·lusionades perquè pensaven que les coses estaven canviant i s'estaven començant a crear productes audiovisuals d'una manera més. Finalment, però, cap de les imatges dels seus pits ha acabat apareixent al videoclip."Tot es va enfonsar. Quatre dies abans de l'estrena, ens avisen que finalment els pits no sortiran. Per què? Al director no li encaixen.en una cançó que diu "no sé per què fan tanta por nostres tetes", ha denunciat."Al final és això de sempre, un home ha decidit per nosaltres com es fan les coses i, sorpresa,, no formen part de la seva reivindicació. En resum, volia un vídeo bonic, però que no piqui massa, no fos cosa que molestés de veritat" ha escrit.

