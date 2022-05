Set trucs per detectar fàcilment bitllets de 20 euros falsos

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola hanCol·locaven en botigues de Tarragona i Barcelona bitllets de 20 i 50 euros de pel·lícula, dels que s'utilitzen en rodatges. Han intervinguten bitllets deLa policia no sap quants bitllets falsos s'han fabricat i assegura que segueixen en circulació.- per-los, ja que els bitllets d'euro incorporen molts elements de seguretat que són fàcils de comprovar. A continuació, algunsper detectar si un bitllet de vint euros és real.El bitllet està fet de fibra de cotó i la textura és resistent i aspra al tacte. A més, alguns dels elements estan impresos en relleu i es poden notar passant-hi els dits per sobre.Posant el bitllet a contrallum és possible veure un petit fil fosc a la part central. És el fil de seguretat.També amb el bitllet a contrallum es pot veure un retrat de la deessa Europa a la part esquerra.La finestreta de la part dreta del bitllet, a contrallum, deixa entreveure el mateix retrat de la deessa Europa.A la part frontal, el número que hi ha situat a la part inferior esquerra té un reflex verd metàl·lic (el color canvia a partir dels bitllets de 50 euros).La finestreta, vista des del darrere, alterna la xifra del valor del bitllet i el símbol € sobre un fons multicolor brillant.A la part del darrere del bitllet, a la meitat esquerra, hi ha una franja que mostra el valor de la peça i el símbol €.Com a extra, hi ha algunes propietats dels bitllets que es poden verificar amb. El paper com a tal no brilla, però alguns elements ho fan en colors determinats. Les estrelles, per exemple, es veuen vermelles, i el mapa d'Europa, verd.

