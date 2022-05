Què és i què pot provocar el bruxisme?

Quins tipus de bruxisme existeixen? L'infantil. És un fenomen molt freqüent i es considera normal que passi amb les dents de llet. El doctor Gómez, però, alerta que cal parar-hi atenció "si ho segueixen fent de grans".

El nocturn. És possible que es facin moviments rítmics de la musculatura mentre es dorm: "Estan associats a microdespertars", diu Gómez. Pot ser de dues maneres: el cèntric -pressionant les dents mentre s'encaixen- i l'excèntric -en què es xerriquen les dents mentre es desplaça lateralment la mandíbula.

El diürn. Aquests moviments també es poden fer durant el dia, quan s'està concentrat o enfadat.

El 70% de la població té. És a dir,mentre està dormint (o no) o, fins i tot,provocant un soroll estrident. El bruxisme, segons el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya és la. Tot i que és habitual que es produeixi durant la nit, en alguns casos també ocorre durant el dia.El vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya,, ha explicat a RAC1 que es tracta d'uni, sovint, té un. "L'hauríem de fer servir quan mengem i quan parlem. Tot el que no sigui això és considerat una parafunció", ha dit.El Canal Salut detalla que els casos lleus no requereixen tractament, però sí queés intens, ja que pot tenir. De fet, el mateix portal explica que serrar o relliscar les dents pot danyar l'estructura de les peces dentals -fins a un-, alhora que pressiona els músculs i els teixits de la mandíbula.I, encara més, pot creari provocarde la cara, mal de cap, dolor d'oïda i insomni. I és que si es pateix bruxisme avançat es poden tenirde l'os temporal de la mandíbula que poden causar dolors iconcret. Fins i tot es pot acabar amb unao unade l'articulació.

