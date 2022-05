Atraca al Port de Barcelona un dels superiots més luxosos del món

Lady Moura spotted in Barcelona, owned by 3rd richest Mexican. Only costs about $200,000,000 (according to internet)🙃 #ladymoura pic.twitter.com/6I39FeZti9 — Daniel Nikolla (@DanielNikolla3) May 1, 2022

El superiot "", un dels més grans i luxosos del món, es troba al. Fa 105 metres d'eslora, té més de trenta anys -va ser construït el 1990- i, per les seves característiques, és conegut com el iot de "les mil i una nits". En l'actualitat és propietat del multimilionari mexicà, que l'any passat el va comprar a un altre multimilionari, el sauditaTé capacitat per 27 convidats i una tripulació de 71 persones i pesa 7.700 tones. Tot això i d'altres instal·lacions fa que estigui valorat en més de. En el moment de la seva fabricació era el novè iot privat més gran del món, malgrat que amb el pas dels anys ha anat quedant enrere i ara se situa en la 48a posició.Tot i això, encara es considera un dels més luxosos del món. Té uni uns motors molt potents, però el fa especial tot el que hi ha dins. I és que el "Lady Moura" compta amb 13 habitacions de luxe que es reparteixen en set plantes, una sala de, una, uni d'altres equipaments.

