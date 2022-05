Espanya baixa fins a la posició 32 del món en llibertat de premsa

elaborada per Reporters Sense Fronteres (RSF). Després que l'organització hagi presentat avui l'actualització d'enguany, coincidint en el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa,respecte a l'any passat.Segons detallen RSF, "unsi unade la professió" fan caure Espanya al rànquing, tot i la millora de seguretat dels periodistes i els progressos legislatius. Per a l'organització, lai eldel sector contraposen la millora del clima informatiu a l'Estat.La realització de l'informe ha implicat la implementació d'una nova metodologia amb cinc nous indicadors com el, sobre els quals es basa la classificació, juntament amb el balanç d'agressions anuals. És precisament en el marc econòmic on Espanya obté el seu pitjor resultat, tot i haver registrat conjuntament un bon any per a la llibertat de premsa, ambReporters Sense Fronteres recorda que es tramita al Congrés la possible-injúries a la Corona, als sentiments religiosos, apologia del terrorisme, etc.-;, que penalitzava la captació d'imatges per la premsa, ha estat declaratpel Tribunal Constitucional i les disposicions més polèmiques d'aquesta llei també estan en tràmits per ser derogades per les Corts.En la seva opinió, RSF considera que "no és un any en què el context polític hagi afectat seriosament a la llibertat de premsa a Espanya, tot i la falta de transparència mostrada pels governs central i autonòmics amb la informació pública sobre la pandèmia o el clima generat per la ultradreta".Segons afegeixen, allò que penalitza la posició espanyola és "eltot en allò que respecta a l'excessiva concentració del mercat, com a les greus dificultats per crear un mitjà,i ladels professionals".Per tant, RSF considera queApel·len a l'"excessiva concentració", que fa molt difícil l'aparició de nous mitjans alternatius perquè han de lluitar contra les capçaleres més establertes.L'informe també fa referència a la. Segons detallen, va començar-se a instal·lar amb la crisi de 2008 i ja és crònica i impacta seriosament a la llibertat de premsa. Adverteixen, doncs, queEls països nòrdics lideren el rànquing mundial, ambEls segueixen Estònia, Finlàndia, Irlanda, Portugal i Costa Rica. Tots vuit són els únics estats del món que tenen una "bona situació" segons RSF. A la cua,

