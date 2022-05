Google aporta noves pistes sobre l'assassinat del pantà de Susqueda

Les incògnites

Tura Soler ha liderat la nova investigació. Foto: Adrià Costa

Novetats en el cas delen el que van perdre la vida en Marc i la Paula, una parella de 23 i 21 anys que havien anat a fer caiac al pantà. Google situa el telèfon mòbil d’en Marc al replà de bosc on aparcava el cotxe un dels sospitosos,que vivia en una barraca i que van trobar mort el desembre del 2019. Amb aquestes dades, Soler es converteix ara en el màxim sospitós del crim.Així es desprèn de l’anàlisi que ha fet la periodistaa El Punt Avui, a partir de les dades deque s’han aportat al jutjat de Santa Coloma. Amb aquest nou escenari, creixen els dubtes sobre el principal sospitós que els Mossos d’Esquadra tenien fins ara,, que va passar uns tres-cents dies empresonat i que el jutge va alliberar per manca de proves. Ara, totes les mirades apunten a Soler.Segons el diari,estava situat al replà de bosc on aparcava el cotxe Bartomeu Soler, entre les 11.20 h i les 11.26 h del 24 d’agost del 2017, quan, segons la investigació, es va cometre el crim.L’anàlisi de les dades permet,seguir el recorregut de les víctimes des de les 9.42 h, quan en Marc entra a un caixer de la Cellera fins que arriben al pantà. A partir d’aquí, les conclusions que es dedueixen és que qui va disparar a Marc i Paula va pujar a la pista a buscar el cotxe i el va dur fins al final del baixant, fora de la vista de qualsevol que passés per la pista. Això explicaria que l’amo del Llomar i el seu amic no el veiessin quan hi van passar.La incògnita ara és com el cotxe es va portar a la platgeta de la raconada de la Muntada, a uns 12 km, on elel 28 d’agost. Les dades de Google ja no aporten més informació.Tampoc se sap com van anar a parar els cossos d’en Marc i la Paula al pantà, trobats el 26 de setembre al davant de la barraca d’en Soler.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor