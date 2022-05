L'Audiència Nacional obre una investigació pel cas Pegasus

L'ha acordat obrir una investigació pel, concretament per l'espionatge al president del govern espanyol,, i la ministra de Defensa,. La denúncia presentada per l'ha recaigut en el jutjat d'instrucció 4 de l', que pilota el magistrat José Luis Calama. El jutge considera que hi ha indicis del delicte de revelació de secrets per la intervenció del telèfon de Sánchez i Robles.En la interlocutòria, de quatre pàgines, Calama assenyala que, si es confirmen els fets denunciats, es podrien emmarcar el els delictes relatius a descobriment i revelació de secrets i acorda practicar les diligències necessàries per esclarir el cas. En aquest sentit, el jutge insta laa dir quines diligències cal fer per aclarir què ha passat i qui n'és el responsable.Paral·lelament, l'independentisme també ha portat davant del jutge dels casos d'espionatge del Catalangate. Bona part de les querelles presentades s'han presentat al jutjat 32 de Barcelona, que ja té oberta una investigació per l'espionatge a. En aquest cas, el jutge podria decidir agrupar totes les denúncies a l'Audiència Nacional. Altres denúncies, però, es presentaran a Europa.L'advocat Gonzalo Boye té previst querellar-se en totes aquelles jurisdiccions on s'ha comès espionatge. Per tant, hi haurà accions a. L'exdiputada de la CUP,ja preparara una denúncia en aquest darrer país, on resideix des de fa quatre anys i on va ser espiada. També té previst fer-ho la secretària general d'ERC,, segons confirmen fonts dels republicans.

