Suspenen el judici als exconsellers Vila i Puig pel cas Sixena

Elnúmero 1 d'Osca ha decidit suspendre el judici pelque s'havia de celebrar aquest dimecres contra els exconsellers,, perquè la justícia belga no ha notificat la citació a Puig.Així ho han confirmat fonts pròximes al cas a l'ACN, que han afegit que encara no hi ha nova data per a la celebració de la vista. El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per a Vila i Puig per un delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir deque hi havia al Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre de 2017 en ple 155.L'acusació particular de l', per la seva banda, demana 11 mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre que per a Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.L'exconseller Santi Vila ja va lliurar el febrer de 2021 les escriptures del seu pis de Figueres al jutjat d'instrucció número 3 d'Osca com a aval de la fiança de 216.000 euros que se li demanava pelAquesta fiança va ser reclamada per la magistrada i responia a la interlocutòria del 5 de desembre de 2019 per garantir responsabilitats que es poguessin derivar de la demanda de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena per un suposat delicte de desobediència a l'ordre de tornar lesal monestir aragonès i també pel delicte d'usurpació d'atribucions judicials.

