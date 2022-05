Albiach: «Es van netejar les clavegueres d'Interior i no les de Defensa»

Els comuns mantenen la pressió sobre el PSOE perquè accepti la creació d'unasobre el cas d'espionatge amb Pegasus. La líder d'En Comú Podem al Parlament,, ha assenyalat que si el PSOE i el PP van votar a favor de crear una comissió d'investigació al Parlament Europeu quan aquest espionatge es va donar ai a, ara que això també ha passat a l'Estat no s'entendria un bloqueig a crear-ne una al Congrés. Els comuns insisteixen que cal depurar responsabilitats polítiques i judicials un cop se sàpiga qui està darrere de l'espionatge. "Es van netejar les clavegueres del ministeri de l'Interior, però no s'han netejat les clavegueres del ministeri de Defensa", ha afirmat Albiach.De fet, tant els independentistes com Podem i els comuns han posat en el punt de mira la ministrades del primer dia- tot i que, en el cas de l'espai de Díaz, han evitat demanar-ne la dimissió directament-, ja que assenyalen que el CNI podria ser l'instigador de l'espionatge. En tot cas, Albiach ha declinat considerar una "cortina de fum" la denúncia feta per Moncloa sobre l'espionatge al president Pedro Sánchez i a Robles i ha defensat que la seva formació ha donat suport a totes les mesures jurídiques i polítiques siguin quins siguin els espiats. "El mateix suport que demostrem als independentistes seria bo que també el rebessin aquelles persones espiades de dins i fora del govern espanyol", ha dit.Un cop més, els comuns han subratllat que no es tracta d'un conflicte entre Catalunya i l'Estat, sinó entrei que la seva formació, com a part del govern espanyol, vol que es depurin responsabilitats i s'esclareixi la veritat. "El que ha passat amb l’espionatge demostra que quan es vulneren els drets d’un es posen en risc el dret de totes", ha assegurat.Per ara, el PSOE no dona suport a la creació d'una comissió d'investigació al Congrés, de la mateixa manera que caldrà veure què fa el PSC quan es voti. El govern de Sánchez fia les respostes a la comissió de secrets oficials, que es reunirà en els propers dies i de la qual no es poden fer públics els seus continguts.

