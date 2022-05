Espanya, líder en atur a la Unió Europea

La taxa d'atur aes va situar en eldurant el mes de març, una dècima menys que el febrer i 1,4 punts menys respecte el mateix mes de l'exercici anterior (8,2%), segons les dades publicades aquest dimarts per l'Eurostat. Pel que fa al conjunt de la, el percentatge de persones desocupades va tancar el març en el, també una dècima menys que el febrer i 1,3 punts menys en comparació al març de 2021 (7,5%). Un cop més, l'Estat presenta les pitjors xifres en termes d'ocupació, amb una taxa d'atur del 13,5%. La taxa és una dècima més alta en termes intermensuals i se situa per sobre de països com Grècia (12,9%), Itàlia (8,3%) o Suècia (7,6%).En termes absoluts, l'Eurostat estima que hi ha més dedels quals vora 11,27 milions es troben a l'eurozona. Això suposa un descens de 85.000 aturats a la UE respecte al febrer i de 76.000 a la zona euro. En termes interanuals, l'atur es va reduir en gairebé 2,36 milions de persones a la UE i en 1,93 milions a l'eurozona.–persones de menys de 25 anys-, el percentatge de desocupats va situar-se en el 13,9% tant a la zona euro com a la Unió Europea, una dècima menys respecte al febrer (14%).Quant a la distribució per sexes, les dones continuen presentant taxes d'atur més elevades. Durant aquest darrer mes de març,a l'eurozona, mentre que el d'homes va ser del 6,5%. Al conjunt de la Unió Europea, la taxa d'atur de les dones va ser del 6,6%, mentre que la dels homes es va quedar en el 5,9%.Espanya no només és el país que presenta la pitjor taxa d'atur (13,5%) de la Unió Europea i l'eurozona, sinó que també ésEls altres casos són Dinamarca (del 4,4% al 4,5%), Portugal (del 5,6% al 5,7%), Grècia (del 12,8% al 12,9%) i Irlanda (del 5,2% al 5,5%).Per altra banda, lasón els països amb les millors dades d'ocupació, amb taxes d'atur, respectivament. A continuació apareixen altres estats com Malta (3%), Polònia (3%), Hongria (3,2%) o els Països Baixos (3,3%).

