La Moncloa, oberta a parlar amb Aragonès: «Sánchez truca tots els presidents autonòmics»

La Moncloa esquiva "responsabilitats" per l'a l'independentisme. En la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimarts, la portaveunomés s'ha referit alsobre les demandes queexpliqui l'espionatge a almenys 65 líders independentistes. En aquest sentit, només s'ha limitat a dir que el líder de l'executiu estatal parla amb "tots els president autonòmics" i que no té "cap problema" en què es produeixi aquesta trucada amb el president de la Generalitat,Per altra banda, Rodríguez ha tret pit de la gestió del govern espanyol en el cas de l'espionatge a través de, fent referència a la "transparència" demostrada a diferència "dels que trenquen ordinadors a martellades", en referència al. "Nosaltres no tenim res a amagar", ha assegurat, criticant també el "poc sentit d'estat" demostrat, a parer seu, pel nou president popularEncara en aquest sentit, ha defensat l'actuació de l'executiu estatal com la que faria "qualsevol país democràtic". Per això, s'ha referit a lainterna, la col·laboració amb el Defensor del Poble i amb els tribunals, la posada en marxa de lai la compareixença de la directora del. Casualitat o no, Rodríguez ha anunciat també una reforma de l'esquema nacional de seguretat que ha servit per congratular-se que Espanya sigui "el segon país líder d'Europa" enEl cert, però, és que l'escàndol de Pegasus ha capgirat el discurs deen qüestió de dies: d'intentar treure ferro al cas i posar en dubte les denúncies de l'independentisme s'ha passat a denunciar que n'és víctima al més alt nivell perquè afecta el president Pedro Sánchez i la ministra. Lluny, però, de situar el focus sobre el CNI o els cossos policials, atribueix l'autoria a un "atac extern" i no a les "clavegueres" de l'Estat que sí que assenyalen des d'Unides Podem i els líders del procés.La revelació no ha servit, però, perquè l'independentisme rebaixi la pressió sobre la Moncloa, que revisa els mòbils de tots els ministres. Creuen que la negativa a depurar responsabilitats provoca desconfiança sobre un relat que han arribat a definir com a una "cortina de fum" i que té, en paraules d'Aragonès, una "" perquè les alarmes polítiques i judicials no salten al mateix nivell quan l'espiat és l'independentisme.Malgrat aquesta pressió, però, el PSOE no cedeix. I l'última demostració d'aquest fet s'ha vist aquest mateix dimarts al, que no crearà una comissió per investigar el. Així ho ha decidit la mesa de la cambra baixa espanyola, amb els vots en contra del PSOE, el PP, Ciutadans i Vox. Crear-la era una reclamació de l'independentisme i d'Unides Podem, però els socialistes ja ho havien descartat i s'atenen a què el cas d'espionatge a través de Pegasus ja s'investigarà a la comissió de secrets oficials.

