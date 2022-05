Altres notícies que et poden interessar

Elha reprès, els últims dies, les amenaces entorn una possible guerra nuclear en el cas que Occident continuï donant suport a Ucraïna durant la invasió. Si es tracta d'una catxa, els Estats Units se l'han cregut completament. Si no, laja està movent fils per a rebaixar la tensió. La portaveu,, ha fet seva la reflexió del govern rus que. "Hi estem d'acord", ha manifestat durant la seva roda de premsa diària.Els americans han volgut, a qui han demanat que reiterin la seva posició, així com a tots els funcionaris electes del món. "La posició del president,, és de no enviar tropes al terreny per a combatre aquesta guerra", ha destacat Psaki. Tanmateix, ha argumentat que la guerra "no és entre agents subsidiaris, sinó entre Rússia i Ucraïna". "", ha resolt.Les paraules de Psaki arriben menys d'una setmana després que el ministre d'Exteriors rus,, incidís que, si bé Moscou manté per principi el seu rebuig a una guerra nuclear, no s'ha de "subestimar" el risc que esclati a causa del conflicte a Ucraïna. "", va dir, alhora que va traçar un paral·lelisme amb la crisi dels míssils del 1962 i va destacar que, aleshores, Moscou i Washington entenien les normes de comportament de les superpotències. "Ara en queden poques", va advertir.​​​​​

